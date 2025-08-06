ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии»

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о формировании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех») в который будут входить активы и компетенции группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков.

Компании кластера охватывают ключевые направления современных промышленных технологий: лазерные и фотонные системы, аддитивные технологии (в том числе создание центров аддитивных технологий), решения в области робототехники и интеллектуальной автоматизации, системы кибербезопасности, технологии хранения и передачи данных, включая решения для телекома. В состав «СФ Тех» вошли: VPG LaserONE (ранее НТО «ИРЭ-Полюс»): российский производитель лазерных решений, единственный в стране серийный производитель высокоэффективных волоконных лазеров и технологических систем для всех отраслей промышленности; Компании «Борлас секьюрити системз» и «Центр цифровой трансформации», входящие в группу компаний «Борлас». Направления деятельности компаний: системная интеграция и инфраструктурные решения для промышленных предприятий, производственный консалтинг, промышленный инжиниринг, техническая и информационная безопасность и другие; группа «Инферит»: российская платформа, объединяющая производство оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры, в том числе сертифицированных средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ и АРМ) и комплексных решений по кибербезопасности, включая защиту государственной тайны для спецзаказчиков.

Планируется дальнейшее активное расширение технологических компетенций кластера в области робототехники, аддитивного производства, интегральной фотоники, телекоммуникаций, IIoT (интернет промышленных вещей), применения искусственного интеллекта в промышленности, производства телеком-оборудования и других направлений, создающих возможность для технологических прорывов.

Объединение таких компетенций позволит «СФ Тех» осуществлять роль технологического навигатора, обеспечивающего комплексный переход отечественной промышленности на новый технологический уровень, ведущий к росту объемов производства, повышению качества производственных и операционных процессов, и как следствие, росту маржинальности и прибыльности деятельности.

Курировать формирование данного направления будет Роман Кувшинов, вошедший в новый состав совета директоров ГК Softline в июне 2025 г. и обладающий 25-летним практическим опытом в сфере развития и управления технологическими и производственными российскими компаниями, международными дивизионами крупнейших российских корпораций и инвестиционными портфелями компаний.

«Промышленные партнеры демонстрируют устойчивый спрос на качественные и конкурентоспособные отечественные технологические решения. Softline, консолидируя индустриальные и ИТ-компетенции в рамках нового кластера, планирует системно усиливать свое предложение для этих партнеров. Новый кластер сосредоточится на развитии решений, находящихся на пересечении промышленных и информационных технологий, в наиболее перспективных сегментах. Это позволит Группе не только диверсифицировать свои источники выручки, но и занять ключевые позиции на высокомаржинальных направлениях рынка. Кроме того, внедрение актуальных решений кластером "СФ Тех" будет способствовать развитию технологического лидерства страны», — сказал CEO ГК Softline Владимир Лавров.