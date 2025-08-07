CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» разработал специальную платформу для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра — биржу смен. Система работает на базе методов машинного обучения и в будущем позволит распределять нагрузку среди 11 тыс. человек, обеспечив подразделения компании операционным персоналом даже в пиковые периоды. Пилотный запуск показал, что внедрение биржи смен в ретейле увеличило точность планирования рабочих смен на 10%, а эффективность — на 25%. Об этом CNews сообщили представители ритейлера «Золотое Яблоко».

Биржа труда «Золотого Яблока» представляет собой WFM-платформу (от англ. workforce management — «система управления рабочей силой»), которая с помощью ML-методов позволяет планировать рабочее время операционного персонала. Система имеет встроенную биржу смен: менеджер размещает предложение, а сотрудники по uber-модели могут откликаться на свободные слоты. Биржа позволяет прогнозировать покупательскую активность по часам, рассчитывать потребность в сотрудниках и планировать графики. Доступ в нее для сотрудников работает через мобильные приложения, которые есть в App Store, Google Play и App Gallery. В приложении сотрудники могут видеть свой график работы и оставлять пожелания по выходу на смену вне графика, а менеджер может использовать эти пожелания для усиления команды. Кроме того, приложение показывает сотрудникам выполнение их показателей эффективности и плана.

До внедрения WFM-платформы менеджеры магазинов и складов вручную выстраивали графики работы сотрудников, основываясь на своем опыте и средней загруженности смены. В ретейле это нередко приводило к тому, что в часы с низким трафиком персонала было больше, чем нужно, а в загруженные часы людей не хватало. Благодаря разработке биржи смен «Золотое Яблоко» стало быстрее реагировать на рост посещаемости магазинов, обеспечивая потребности ретейла в персонале с точностью, близкой к 100%. За первые месяцы работы система доказала свою эффективность: точность планирования потребности магазинов в сотрудниках торгового зала выросла на 10% и составила 90%, а эффективность работы увеличилась на 25% (учитывается соотношение результата к количеству отработанных часов). В ближайшее время WFM-платформа будет внедряться в работу контакт-центра и складов компании.

«Задача инноваций — служить не только бизнесу, но и людям. Наша биржа смен — это пример того, как технологии могут делать работу сотрудников удобнее, а бизнес эффективнее. Система не просто автоматизирует процессы — она помогает людям гибко выстраивать свой график работы и увеличивать доход, а компании — точнее управлять ресурсами. Внедрение таких систем обеспечивает нам возможность для быстрого роста как в электронной торговле, так и офлайн», — сказал Иван Кузовлев, сооснователь «Золотого Яблока».

Биржа смен — собственная технологическая разработка «Золотого Яблока». Компания не стала использовать готовые WFM-продукты, доступные на рынке, так как они не учитывали всех потребностей ретейлера и не отвечали высоким требованиям по UX-/UI-дизайну. Ключевую роль в разработке и поддержке биржи смен играет GA Tech Team — технологическое подразделение, созданное в 2020 г. по инициативе сооснователя компании Ивана Кузовлева. Сегодня в команде GA Tech Team работают более 700 специалистов по всему миру. Разработанные ими решения и инновации позволили масштабировать бизнес в шести странах с разными регуляторными требованиями и потребительскими предпочтениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще