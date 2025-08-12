Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка»

Совет директоров «Вайлдберриз Банка» назначил Георгия Горшкова на должность председателя правления. Его кандидатура согласована Банком России. Решение принято для укрепления кадрового состава с учетом планов по росту бизнеса «Вайлдберриз Банка», расширения продуктовой линейки и улучшения клиентского опыта. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Основными задачами Георгия Горшкова станут: определение долгосрочной стратегии развития «Вайлдберриз Банка», поиск новых ниш бизнеса, дальнейшее развитие финтех-сервисов банка для B2C- и B2B-сегментов, повышение качества и удобства финансовых услуг.

Георгий Горшков — банкир и предприниматель, и имеет более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере. Он обладает необходимым опытом в тех направлениях, которые являются приоритетными для «Вайлдберриз Банка». Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ24, «Лето Банка» и «Почта Банка». Вплоть до мая 2025 г. курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности заместителя президента — председателя правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», «Национальной системы платежных карт».

Марина Мельник, занимавшая должность председателя правления, продолжит работу в «Вайлдберриз Банке» в качестве члена правления.