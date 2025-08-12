CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка»

Совет директоров «Вайлдберриз Банка» назначил Георгия Горшкова на должность председателя правления. Его кандидатура согласована Банком России. Решение принято для укрепления кадрового состава с учетом планов по росту бизнеса «Вайлдберриз Банка», расширения продуктовой линейки и улучшения клиентского опыта. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Основными задачами Георгия Горшкова станут: определение долгосрочной стратегии развития «Вайлдберриз Банка», поиск новых ниш бизнеса, дальнейшее развитие финтех-сервисов банка для B2C- и B2B-сегментов, повышение качества и удобства финансовых услуг.

Георгий Горшков — банкир и предприниматель, и имеет более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере. Он обладает необходимым опытом в тех направлениях, которые являются приоритетными для «Вайлдберриз Банка». Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ24, «Лето Банка» и «Почта Банка». Вплоть до мая 2025 г. курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности заместителя президента — председателя правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», «Национальной системы платежных карт».

wb1.jpg

Wildberries
Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка»

Марина Мельник, занимавшая должность председателя правления, продолжит работу в «Вайлдберриз Банке» в качестве члена правления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще