«Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако»

Российская технологическая компания «Рег.ру» завершила реорганизацию своего облачного бизнеса, выделив его в автономное направление под новым брендом «Рег.облако». Для работы нового подразделения сформирована отдельная команда, запущена специализированная служба технической поддержки, а продуктовый портфель представлен на обновленном ресурсе с доменом reg.cloud. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Выделенное направление сосредоточится на развитии комплексной экосистемы облачных и bare-metal решений, включая массовые self-service продукты для малого и среднего бизнеса, а также специализированные сервисы для корпоративного сегмента – ИТ-компаний, производственных предприятий, e-commerce и госструктур с акцентом на информационную безопасность. В ближайших планах компании - значительное расширение продуктовой линейки, рост клиентской базы и запуск нового направления ИТ-интеграции.

Линейка облачных и инфраструктурных продуктов «Рег.облака» уже включает публичную облачную платформу собственной разработки, частное облако, ряд профессиональных ИТ-сервисов («1С», удаленные рабочие места, ленточная система хранения данных и др.), а также услуги по аренде физических серверов. Технологическая база насчитывает 10 собственных и партнерских ЦОД на территории нескольких регионов России.

По данным iKS Consulting, в 2025 г. рынок инфраструктурного облачного провайдинга в России растет на 26-28%. Облачное направление «Рег.ру» по итогам первого полугодия 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. также показало рост выручки — на 35%, а отдельные направления демонстрируют кратное увеличение. В частности, услуги по аренде облачных серверов показали рост — на 58%, частное облако — на 122%, серверы с GPU — на 59%, сервисы резервного копирования — на 81%, аренда IP-адресов — на 144%, DBaaS — на 219%, bare-metal серверы — на 19%. Другие продукты, включая решения на базе «1С» и лицензирование ПО, показали рост в 107%. Клиентская база достигла показателя в 25 тыс. активных пользователей облачных услуг.

«Мы давно переросли формат внутреннего технологического стартапа и выросли в отдельный бизнес-юнит, поэтому выведение инфраструктурных услуг в отдельный бренд «Рег.облако» — логичный шаг в технологическом развитии «Рег.ру». В наших планах уже в ближайшее время значительно расширить функционал классического сервисного облачного провайдера и начать оказывать полный комплекс услуг для бизнеса по обслуживанию и интеграции ИТ-инфраструктуры», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

«В течение трех лет мы планируем кратно нарастить технологические мощности и расширить продуктовую линейку, – отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака». – Основные инвестиции направятся на разработку собственных облачных решений для импортозамещения, ML-платформ и специализированных ИБ-продуктов. Параллельно будем развивать инфраструктуру: новые дата-центры, локации и партнерскую сеть».

«Рег.ру» начал работу с облачными решениями в 2018 г., первоначально для внутренних нужд. В 2023 г. компания запустила публичную облачную платформу на базе open-source решений, что позволило значительно расширить клиентскую базу.