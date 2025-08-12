Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей

Россияне стали чаще требовать оплаты за выполнение чужих обязанностей. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

43% россиян регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 35% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 20% соглашаются только за доплату. Причем за год число готовых трудиться за других бесплатно сократилось на 5 процентных пунктов, а требующих оплаты — увеличилось (+4 п.п.). Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции сегодня 1 из 10.

Мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате (22% против 19% среди россиянок).

Дополнительным функционалом 35-45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты.

Россияне с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц чаще сталкиваются с заданиями, выходящими за рамки должностных обязанностей, но и доплату за выполнение не своей работы они требуют чаще и чаще не боятся отказать работодателю, чем те, кто зарабатывает меньше.

В условиях дефицита кадров работодатели активно практикуют «гибкость» обязанностей, но толерантность к этому снижается – особенно среди тех, кто может себе позволить торговаться.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 4-8 августа 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.