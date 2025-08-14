Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами»

Минцифры сообщило о том, что российские вузы опубликовали большинство приказов о зачислении на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. На «Госуслугах» абитуриенты направляли заявления онлайн и отслеживали и редактировали те, которые подали офлайн. Традиционно самым популярным направлением у поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг» стали ИТ. Всего за время основного этапа приёмной кампании порталом воспользовались более 1,1 млн человек, это 79% всех поступающих.

Что делали абитуриенты на «Госуслугах»: работали с более чем 3,3 млн заявлений; отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении; получили более 400 тыс. уведомлений о поступлении.

Какую форму обучения выбирали на «Госуслугах»: 74,7% — очную; 16,3% — заочную; 9% — очно-заочную.

Какие группы специальностей выбирали на бюджете: информатика и вычислительная техника; экономика и управление; образование и педагогические науки; машиностроение; клиническая медицина.

Регионы, в которых больше всего абитуриентов пользовались «Госуслугами»: Ямало-Ненецкий автономный округ — 95,8%; Новгородская область — 93,5%; Кировская область — 93%; Калининградская область — 92,2%; Карелия — 91,8%.

Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах ещё принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Туда, где бюджетные места не заполнены, с 12 августа идёт допнабор.