CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами»

Минцифры сообщило о том, что российские вузы опубликовали большинство приказов о зачислении на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. На «Госуслугах» абитуриенты направляли заявления онлайн и отслеживали и редактировали те, которые подали офлайн. Традиционно самым популярным направлением у поступающих на бюджет с помощью «Госуслуг» стали ИТ. Всего за время основного этапа приёмной кампании порталом воспользовались более 1,1 млн человек, это 79% всех поступающих.

Что делали абитуриенты на «Госуслугах»: работали с более чем 3,3 млн заявлений; отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении; получили более 400 тыс. уведомлений о поступлении.

Какую форму обучения выбирали на «Госуслугах»: 74,7% — очную; 16,3% — заочную; 9% — очно-заочную.

Какие группы специальностей выбирали на бюджете: информатика и вычислительная техника; экономика и управление; образование и педагогические науки; машиностроение; клиническая медицина.

Регионы, в которых больше всего абитуриентов пользовались «Госуслугами»: Ямало-Ненецкий автономный округ — 95,8%; Новгородская область — 93,5%; Кировская область — 93%; Калининградская область — 92,2%; Карелия — 91,8%.

Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах ещё принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Туда, где бюджетные места не заполнены, с 12 августа идёт допнабор.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще