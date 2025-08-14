«Нацпромлизинг» автоматизировал кадровый документооборот и снизил нагрузку на руководителя ​

Электронный обмен документами ускорил кадровые и внутренние процессы и позволил отказаться от бумаги. Теперь кадровик компании работает быстрее: раньше подписание одного документа занимало до трех дней, теперь — около 30 минут. Сортировка бумаг и архив остались в прошлом. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Нацпромлизинг» занимается модернизацией и развитием промышленности в России и странах СНГ. Компания работает в ключевых отраслях: машиностроении, авиастроении, радиоэлектронике, горнорудной и топливно-энергетической промышленности. В штате — более 100 сотрудников, 10% из них трудятся удаленно. Оргструктура предусматривает, что генеральный директор лично курирует десятки сотрудников и несколько проектных команд. Чтобы снизить нагрузку на руководителя, компания начала трансформировать кадровые и внутренние процессы, сделала ставку на цифровизацию. Одним из первых шагов стало внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО).

До перехода на электронный формат в «Нацпромлизинг» были сложности: долгие согласования документов, отсутствие места для хранения бумаг. Внедрение КЭДО должно было решить сразу несколько задач: сократить расходы на бумагу и логистику, упростить контроль со стороны руководителя, повысить безопасность данных, ускорить поиск документов и обеспечить прозрачность процессов.

Основными критериями выбора сервиса КЭДО стали: безопасность персональных данных, удобный интерфейс, стоимость, простота настройки маршрутов без специального обучения и высокий уровень клиентской поддержки сотрудников. В «Нацпромлизинг» хотели, чтобы сервис охватывал все кадровые процессы, а не только отдельные участки, и предоставлял бесплатный тестовый период для проверки его возможностей на практике.

Только «Контур.КЭДО» смог предложить все сразу — систему с сертификатами безопасности, функциональность, месяц бесплатного пробного доступа. За это время компания убедилась: решение полностью закрывает потребности бизнеса.

Полный переход на электронный кадровый документооборот состоялся в июне 2025 г. Все основные кадровые и внутренние документы перевели в КЭДО и интегрировали с «1С». Теперь сотрудники подписывают документы онлайн, из любой точки, а руководитель — контролирует процесс дистанционно, даже при высокой загрузке и плотном графике.

Иван Лобов, руководитель продукта «Контур.КЭДО»: «Даже в небольших компаниях, где кадровыми задачами занимается один человек, КЭДО может радикально изменить процессы. Все, что раньше требовало нескольких дней, теперь можно решить за полчаса. Это особенно важно, когда руководитель не только перегружен задачами, но и часто находится в разъездах — физически подписывать документы вручную просто некогда. КЭДО дает гибкость, прозрачность и экономит время всей команды».

Анастасия Арипова, начальник отдела по работе с персоналом «Нацпромлизинг»: «При переходе на КЭДО главное — поддержка сотрудников. Мы объясняли, показывали преимущества, помогали на каждом этапе. Очень выручили руководители-наставники и понятные инструкции, предоставленные «Контуром». Советую выбирать не вслепую — тестируйте сервис, сравнивайте по важным критериям. Мы выбрали «Контур» и не пожалели: команда сопровождала нас на каждом этапе внедрения, а сейчас, уже в процессе работы, специалисты отвечают быстро, помогают нам даже в нестандартных ситуациях».