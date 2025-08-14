НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического сотрудничества в рамках участия в федеральной программе подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта.

Стороны подтвердили намерение совместно реализовывать обновлённую образовательную программу «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов в проектировании и разработке информационных систем» на базе Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ. Программа подавалась на конкурсный отбор, проводимый Аналитическим центром при Правительстве РФ.

В результате победы НИЯУ МИФИ в конкурсном отборе компания «Смарт Текнолоджис» стала индустриальным партнёром, обеспечивающим долгосрочную поддержку образовательной программы в сфере искусственного интеллекта на весь период с 2025 по 2030 г. Совместные усилия НИЯУ МИФИ и «Смарт Текнолоджис» направлены на модернизацию учебных модулей, оплату труда преподавателей, организацию стажировок и производственных практик, предоставление современных вычислительных ресурсов, поддержку студентов и широкое информационное продвижение программы.

«Сотрудничество с индустриальными партнерами, такими как “Смарт Текнолоджис”, позволяет нам выстраивать практико-ориентированное образование и готовить востребованных специалистов, соответствующих актуальным требованиям рынка. Мы уверены, что вместе сможем реализовать амбициозный проект, значимый как для индустрии, так и для студентов», — отметил Константин Когос, директор Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ.

«Мы рассматриваем участие в этом проекте как инвестицию в будущее высоких технологий в России. Для нас крайне важно, чтобы выпускники были не просто теоретически подготовлены, а действительно соответствовали задачам, стоящим перед бизнесом. Совместно с МИФИ мы сможем интегрировать реальные кейсы в образовательный процесс и сформировать пул специалистов, готовых к вызовам ИИ-индустрии», — отметил председатель совета директоров компании «Смарт Текнолоджис» Антон Ефремов.