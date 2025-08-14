CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Облака
|

В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году

С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) в 3 раза. Такой спрос обусловлен необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса, ужесточением регуляторных требований и ростом киберугроз.

По оценкам экспертов, час простоя среднего предприятия сегодня может доходить до 600 тыс. руб., при этом общее число кибератак на промышленные предприятия за 6 месяцев 2025 г. превысило 7,5 тыс., по данным Red Security SOC. Это заставляет компании всех сегментов пересматривать подходы к защите данных. Решения BaaS и DraaS от M1Cloud для сохранности данных позволяют не только создавать резервные копии критически важной информации, но и восстанавливать работу ИТ-систем в течение нескольких минут.

Ключевые сценарии использования включают защиту клиентских баз и восстановление онлайн-касс в ритейле, резервирование данных с промышленного оборудования для предприятий, а также обеспечение непрерывности работы ИИ и блокчейн-инфраструктуры для технологических компаний.

Технологические возможности M1Cloud включают предупреждение сбоев с помощью предиктивного анализа системных логов, гибкое развертывание резервной инфраструктуры в гибридных облаках и возможность бесплатно протестировать процесс аварийного восстановления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще