В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году

С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) в 3 раза. Такой спрос обусловлен необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса, ужесточением регуляторных требований и ростом киберугроз.

По оценкам экспертов, час простоя среднего предприятия сегодня может доходить до 600 тыс. руб., при этом общее число кибератак на промышленные предприятия за 6 месяцев 2025 г. превысило 7,5 тыс., по данным Red Security SOC. Это заставляет компании всех сегментов пересматривать подходы к защите данных. Решения BaaS и DraaS от M1Cloud для сохранности данных позволяют не только создавать резервные копии критически важной информации, но и восстанавливать работу ИТ-систем в течение нескольких минут.

Ключевые сценарии использования включают защиту клиентских баз и восстановление онлайн-касс в ритейле, резервирование данных с промышленного оборудования для предприятий, а также обеспечение непрерывности работы ИИ и блокчейн-инфраструктуры для технологических компаний.

Технологические возможности M1Cloud включают предупреждение сбоев с помощью предиктивного анализа системных логов, гибкое развертывание резервной инфраструктуры в гибридных облаках и возможность бесплатно протестировать процесс аварийного восстановления.