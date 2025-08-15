Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения»

Электротехническая и ИТ компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, сообщает о кадровом изменении и назначении Евгения Крюкова новым директором департамента продаж. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Евгений обладает опытом в сфере коммерческого управления, управления командами различной численности и географии, а также в области стратегического развития. Он возглавлял коммерческие подразделения таких компаний, как Daccord (преемник бренда Legrand в России), «Инкаб» (производитель оптического кабеля) и 3М. За его плечами кейсы по увеличению доли рынка, запуску новых направлений бизнеса и повышению коммерческой эффективности.

«Я рад возглавить команду продаж в компании «Электрорешения». Убежден, что для достижения бизнес-целей необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на профессиональном и личностном развитии команды, а также на выстраивании эффективных каналов продаж. Уверен, что вместе мы сможем не только реализовать поставленные цели, но и предложить клиентам лучшие решения на рынке», − сказал директор по продажам «Электрорешения» (бренд EKF) Евгений Крюков.

«Мы рады приветствовать Евгения в команде «Электрорешения». Его стратегическое видение и опыт помогут нам в дальнейшем укреплении позиций на рынке, а также в создании новых возможностей для роста и развития», − отметил генеральный директор «Электрорешения» (бренд EKF) Дмитрий Кучеров.