CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»

«Группа Астра» выступила независимым экспертом в оценке квалификации преподавателей среднего профессионального образования (СПО) по направлениям «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», предоставив в формате тестов комплексную систему проверки ИТ-компетенций. Инициатива уже доказала свою эффективность: более 95% участников успешно прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты компании. Это подтверждает их высокий уровень подготовки и обеспечивает право на поддержку от Министерства образования Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В тестировании приняли участие 109 преподавателей 19 колледжей Подмосковья, из них 104 получили сертификат «Группы Астра». Это был первый опыт независимой оценки квалификации (НОК) в ИТ, но к нему уже проявили интерес организации СПО Москвы и некоторых российских регионов и планируют масштабировать проект.

Блок «Информацинные технологии» включал пять модулей: «Теоретические основы информатики и математики для ИТ», «Аппаратное и системное обеспечение, ОС», «Сети, безопасность и облачные технологии», «Разработка программного обеспечения», «Управление данными и новые технологии». В рамках каждого модуля необходимо было ответить на семь произвольных вопросов за 40 минут.

Вопросы блока «Информационная безопасность» были распределены по 12 модулям: «Основы ИБ и управление рисками», «Криптография», «Защита сетей и систем», «Идентификация, аутентификация, управление доступом», «Безопасность разработки и приложений», «Операционная безопасность», «Физическая безопасность», «Безопасность облачных сред», «Комплаенс», «Современные угрозы», «Импортозамещение», «Методика преподавания ИБ и профессиональная этика». Участникам тестирования предлагалось за 45 минут ответить на 40 вопросов, 30 из которых выбирались случайным образом.

Проходной балл по каждому направлению составил 80%.

«Мы, как прогрессивная компания-разработчик безопасных программных продуктов, заинтересованы в высоком качестве подготовки ИТ-специалистов. В первую очередь оно зависит от уровня квалификации преподавателей, поэтому наше решение участвовать в формировании и оценке их профессиональных компетенций — важный шаг к повышению качества образования в сфере информационных технологий. Разработанные нами тесты отражают актуальные требования рынка и включают все необходимые модули для комплексной проверки знаний. Это позволяет не только выявить текущий уровень подготовки преподавателей, но и определить направления для их дальнейшего развития», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще