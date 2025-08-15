CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» объявила консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первое полугодие 2025 г.

В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возросшей ключевой ставки ЦБ РФ и налоговой нагрузки, компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, сохраняя клиентоцентричность как основу стратегии.

Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свободный денежный поток (FCF) увеличился на 4 256 млн руб (+161%), показатель долговой нагрузки (чистый долг/OIBDA LTM) снизился на 0,3 п.п. и достиг уровня 3,1х.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще