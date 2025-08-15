Терпимость при найме растет: с чем готовы мириться работодатели

Половина рекрутеров готовы не учитывать пол (50%) и возраст (48%) кандидата при найме, 44% – отсутствие опыта, а 38% – даже отсутствие образования. Такие данные показал опрос работодателей, который провели аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru). Исследование проводилось с 24 июня по 16 июля 2025 г. среди 274 представителей российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Что работодатели готовы «простить» кандидату

Работодатели стали терпимее к тем характеристикам кандидатов, которые не имеют прямого отношения к профессионализму. Среди признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, в первой тройке оказались пол соискателя (его игнорируют 50% опрошенных рекрутеров), возраст (48%) и даже отсутствие опыта работы (44%).

Также почти каждый второй не обращает внимания на знак зодиака (43%), а 38% рекрутеров готовы нанять кандидата без образования. Треть респондентов не придают значения наличию вредных привычек (32%).

А вот с недостатком профессиональных или личностных качеств у соискателя работодатель готов мириться крайне редко: только 15% закрывают глаза на недостаточную квалификацию и навыки. Лишь 11% готовы принять кандидата с недостаточным умением выстроить коммуникацию с коллегами, а еще 6% – с отсутствием стремления к обучению.

Интерес к развитию и росту в профессии, как показывают ответы, важнее формального диплома: отсутствие образования готовы простить 38% рекрутеров, а вот отсутствие желания учиться – уже почти никто (лишь 6%). Кроме того, только 8% игнорируют несоответствие корпоративной культуре – это еще одно подтверждение того, что компании стремятся к командной совместимости и вовлеченности, причем возраст или пол кандидата при этом не так важны.

Почему готовы идти на компромиссы

Главная причина такой гибкости – дефицит кадров, на что указали сразу 62% опрошенных работодателей. Еще 55% признались, что готовы мириться с недостатками, если кандидат обладает нужной квалификацией или опытом. В тройку причин также вошли низкие зарплатные ожидания кандидата (31%) – ради экономии на оплате труда часть компаний готовы простить соискателю несоответствие некоторым требованиям. Среди других аргументов прозвучали: пожелания заказчика подбора или CEO (18%), отсутствие ресурсов для обучения нового сотрудника (11%), а также наличие у соискателя потенциала к обучению и работе (2%).

«Работодатели сегодня гораздо гибче в найме, чем 5-10 лет назад. Это связано не только с конкуренцией за кадры, но и с развитием культуры адаптации – нестандартные профили кандидатов вызывают все меньше настороженности. При наличии базовой мотивации и потенциала к обучению шанс на трудоустройство сегодня есть практически у каждого», – сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.