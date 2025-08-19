Работодатели рассказали, что в вакансиях отталкивает кандидатов

«Русская Школа Управления» (РШУ) и hh.ru провели исследование среди российских работодателей и HR-специалистов и выяснили, какие условия и подходы при найме сотрудников сегодня действительно работают, а какие уже потеряли эффективность. Результаты показали: ожидания кандидатов меняются, и привычные бонусы, формулировки в вакансиях больше не вызывают интереса — а иногда даже отталкивают. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В опросе приняли участие 823 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

По оценке работодателей, многие «офисные» бонусы, еще недавно являвшиеся неотъемлемой частью привлекательного предложения, больше не впечатляют кандидатов (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.). Так, 45% респондентов указали, что открытые офисные пространства (open space) не вызывают интереса. Возможность привести питомца в офис, популярная в ИТ и креативных компаниях, по мнению 39% опрошенных, уже не воспринимается как плюс. Развлекательные элементы — вроде настольного футбола, приставок и игр — тоже теряют ценность (об этом сказали 26%). Даже бесплатные снеки и кофе, которые долгое время были «обязательной программой» в описании вакансий, больше не производят впечатления: 24% работодателей считают, что соискатели воспринимают это как данность.

Сегодня кандидаты ждут не «внешних эффектов», а реальных условий и удобства. По наблюдению HR-специалистов, наибольшую ценность для соискателей представляют: гибридный формат работы (офис + удаленка) — 78%; качественное техническое оснащение рабочего места — 73%; развитая инфраструктура рядом с офисом (транспорт, кафе, спортзал) — 65%; современное и комфортное здание — 57%; возможность уединенной работы — 41%; четкая логистика внутри офиса — 31%.

Изменились и представления о том, как нужно описывать культуру и команду. Формулировки, десятилетиями использовавшиеся в вакансиях и описаниях корпоративной культуры, сегодня воспринимаются как шаблонные. 77% работодателей признались, что фраза «мы одна семья» больше не работает — кандидаты воспринимают ее с настороженностью. Также компании отмечают, что вероятность отклика снижают формулировки «у нас дружная команда» (54%), «работаем и отдыхаем вместе» (47%), «молодой энергичный коллектив» (45%) и «молодая амбициозная команда» (42%) также не вызывают интереса.

Более того, некоторые фразы в описаниях вакансий не просто не работают, а отталкивают кандидатов. Так, 86% работодателей замечают, что упоминание «готовности к переработкам» резко снижает интерес к вакансии. Формулировка «стрессоустойчивость обязательна» воспринимается как сигнал тревожной атмосферы — так считают 77%. Многозадачность, еще недавно считавшаяся плюсом, вызывает у кандидатов сомнения — это отметили 48%. А «чай, кофе и печеньки», по мнению 42%, давно воспринимается как должное.

При этом работодатели хорошо понимают, что сегодня действительно привлекает новых сотрудников. 80% называют честную и открытую коммуникацию ключевым фактором. 73% указывают на гибкость условий — в графике, формате работы, подходе к задачам. Также важны вертикальный карьерный рост (69%), репутация компании в профессиональном сообществе (66%), сильная команда (61%), горизонтальное развитие (54%), возможность влиять на продукт (44%).

«Чтобы заинтересовать современного кандидата, следует указывать реальные преимущества работы в вашей компании. Соблюдение ТК, «дружный коллектив» и «стабильность» — это базовый уровень, который уже давно воспринимается как гигиенический минимум. Помимо условий работы, обязанностей и требований соискатели обращают внимание и на то, как написана и оформлена вакансия. Так, очень длинный текст без форматирования, не разбитый на отдельные блоки и содержащий много лишних деталей, может отпугнуть одним своим объемом. Справедливо и обратное — супер краткое описание, которое не дает внятного представления ни о вакансии, ни о компании, вызывает у соискателей недоверие. Не добавят очков вашей вакансии и жесткие формулировки, неуместный юмор и излишняя эмоциональность», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Реальность часто не оправдывает ожидания кандидатов. Так, 45% работодателей признаются: у новых сотрудников нередко возникают претензии к уровню задач — они оказываются не такими интересными или значимыми, как ожидалось. 44% компаний сталкиваются с жалобами на недостижимые KPI, 43% — на отсутствие обещанного влияния на процессы, 37% — на нарушение work-life баланса и слабый онбординг, 36% — на невозможность карьерного роста, 34% — на стиль управления, 25% — на корпоративную культуру.

«Сотрудники приходят на работу не за кофе или настольными играми — они приходят за интересными задачами и прозрачными правилами развития в компании. Рынок труда стал более осознанным: люди умеют читать между строк, быстро распознают манипуляции в вакансиях и больше не верят пустым обещания. Например, фраза «готовность к переработкам» автоматически сигнализирует о нездоровом балансе, а «мы одна семья» — о нарушении границ. Такие вещи не просто не работают, они снижают доверие к бренду работодателя. Компании, которые умеют честно и конкретно говорить с рынком, гибко адаптируются под реальный запрос — выигрывают. Соискателю важны не только деньги, но и ощущение внятности: кто управляет, как ставятся цели, можно ли вырасти, насколько открыта коммуникация. Если это все есть — хорошие специалисты приходят и остаются. Если нет — никакие дополнительные бонусы не спасут», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».