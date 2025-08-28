Каждый второй россиянин против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

Каждый второй россиянин поддерживает запрет работы на госслужбе для вернувшихся релокантов, каждый пятый против такой дискриминации, три из 10 сомневаются. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителе экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй экономически активный россиянин (48%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. «Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадежные», — комментируют опрошенные. Против предложения высказался каждый пятый респондент (21%), три из 10 затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов значительно выше (54% против 43% среди россиянок). Кроме того, женщины гораздо чаще мужчин затруднялись с ответом (41 и 21% соответственно).

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 36%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 65% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с зарплатой от 100 тыс. — 55%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 372. Время проведения: 22—25 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов