RDW Technology обрела статус малой технологической компании

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (товарный знак RDW Computers) вошел в Реестр малых технологических компаний России. Особый юридический статус позволит компании получить государственную поддержку, которая будет направлена на развитие ее деятельности. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Наряду с этим в компании ожидают, что станут доступными ряд налоговых льгот, упростятся поиски инвесторов, выход на площадки для нетворкинга, поддержка спроса на продукцию RDW Computers и ее экспорт.

«Реалии российской экономики таковы, что на позиции лидеров в технологических секторах грядущего десятилетия выйдут именно малые технологические компании, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Это уже «секрет Полишинеля», но компании такого формата, как наша, быстрее и гибче адаптируются к запросам рынка и способны предложить нестандартные решения. А собственные ресурсы в сочетании с механизмами адресной господдержки ускорят их внедрение».

Статус малой технологической компании для RDW Technology – это универсальный ключ, открывающий двери к крупному российскому бизнесу.