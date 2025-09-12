В линейке курсов «Практикума» появился новый язык программирования — Rust

«Яндекс Практикум» расширяет линейку языков программирования, которые могут изучать студенты, и впервые запускает курс по изучению Rust. Рост его популярности связан с запросом на более современный и удобный язык разработки, а также на возможность избегать утечек данных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Практикума».

Rust особенно популярен в сферах, где критична защита информации, например, в блокчейне. Курс «Rust для действующих разработчиков» предназначен для опытных специалистов, которые хотят углубить знания в области системного программирования.

В 2025 г. Rust занял самую высокую с момента своего появления позицию в индексе Tiobe, который отслеживает популярность языков программирования на основе поисковых запросов. Кроме того, Rust уже несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге самых любимых языков по версии Stack Overflow — крупнейшего мирового сообщества разработчиков. Аналитики отмечают безопасность, производительность и эффективность Rust, а некоторые исследования также включают его в список самых высокооплачиваемых языков программирования и отмечают готовность специалистов переходить на него с привычных им языков.

Конструктивные особенности языка — передача владения, проверка типов и безопасная многопоточность — помогают разработчикам избегать ошибок при написании кода. На курсе «Rust для действующих разработчиков» в «Яндекс Практикуме» студентам доступны три варианта обучения, адаптированные под разные задачи и уровни подготовки: для тех, кто уже знаком с Rust и хочет углубить свои знания и практические навыки; для разработчиков, желающих перейти на Rust с других языков программирования; для специалистов, стремящихся создавать и поддерживать блокчейн-проекты, где безопасность и надежность кода особенно важны.

Продолжительность обучения — четыре месяца, по 10-15 часов в неделю. Программа построена на практическом подходе: студенты изучат особенности синтаксиса и архитектуры Rust, освоят работу с памятью и потоками, научатся разрабатывать безопасные веб-сервисы, разбираться в асинхронном программировании и управлять зависимостями в экосистеме языка.