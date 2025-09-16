ПЭК выпустил цифровые финансовые активы

ПЭК первым из компаний по перевозке сборных грузов выпустил цифровые финансовые активы. Вырученные средства направят на расширение склада для комплексной складской логистики в подмосковном Чехове, запланированное на осень 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ПЭК.

Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) ПЭК был полностью выкуплен инвесторами за первые 24 часа по модели закрытой подписки.

«Сумма выпуска составила 75 млн руб., активы размещены сроком на один год с фиксированной доходностью. Выпуск ЦФА на блокчейне происходит в разы быстрее и дешевле, чем проведение традиционной эмиссии облигаций», — сказал Роман Ромашевский, финансовый директор ПЭК.

Выпуск состоялся на платформе «Атомайз» от «Т-Банка».

Эмитент — направление ПЭК: Складская логистика (бренд ПЭК: 3PL), спрос на услуги которого за январь-август 2025 г. увеличился на 30% год к году, а вслед за этим — и потребность в площадях.

«Средства пойдут на расширение мощностей в подмосковном Чехове, где расположено больше всего складских площадей бизнес-юнита, на 30% до 87 тыс. кв. м. Все дополнительные площади уже законтрактованы грузовладельцами», — сказал Иван Масалов, директор ПЭК: 3PL.

С 2023 г. рынок 3PL в России растет в среднем на 20% в год в абсолютных значениях и на 5,5% в сопоставимых ценах, по данным аналитиков маркетингового агентства MegaResearch.

«На этом фоне ПЭК продолжит вкладывать инвестиции в развитие комплексной складской логистики. В следующем году наша компания планирует еще один выпуск цифровых активов», — отметил Роман Ромашевский.