55% руководителей называют высокую стоимость главным барьером цифровизации бизнеса

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование, посвященное цифровизации управленческих процессов в российских компаниях. Данные показывают: цифровая трансформация пока остается скорее заявленной целью, чем реальностью. Об этом CNews сообщили представители «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 855 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Лишь единицы достигли максимального уровня

Только 9% опрошенных руководителей и HR-специалистов сообщили, что в их компаниях автоматизировано большинство процессов. Еще 27% компаний находятся на высоком уровне: цифровые инструменты внедрены, но не во всех ключевых процессах и 38% ограничиваются «средним» уровнем, когда решения используются точечно.

При этом 20% респондентов признали, что цифровизация в их компаниях носит формальный характер, а 6% управляют «по-старинке», полностью обходясь без цифровых технологий.

Где автоматизация идет быстрее всего

Лидерами по уровню цифровизации являются следующие функции*: документооборот и корпоративные коммуникации — 60%; продажи и CRM — 44%; финансовый учет и планирование — 40%.

Реже автоматизируются: маркетинг и аналитика клиентов — 29%; обучение и развитие сотрудников — 27%; производственное планирование и логистика — 26%.

Существенно отстают HR-процессы: оценка эффективности и HR-аналитика автоматизированы лишь у 16% компаний, подбор и адаптация персонала — у 15%. 6% компаний сообщили, что в их управлении совсем нет автоматизированных процессов.

Искусственный интеллект: планы опережают практику

ИИ уже активно используют 11% компаний — ключевые управленческие процессы у них автоматизированы на базе технологий искусственного интеллекта. Еще 29% применяют ИИ выборочно — для аналитики, отчетности или HR-задач.

При этом 36% респондентов признались, что пока не внедрили ИИ, но планируют сделать это в ближайшие два года. Четверть (24%) не использует ИИ-инструменты и пока не планирует их внедрять.

Зачем компаниям цифровизация

Несмотря на разные уровни готовности к изменениям, бизнес четко понимает, ради чего нужны цифровые инструменты. Главные причины цифровизации управления: повышение прозрачности и управляемости бизнеса — 39%; снижение издержек — 26%; усиление блока управления персоналом (удаленка, гибкость, HR-сервисы) — 17%; требования собственников или топ-менеджмента — 8%.

При этом 6% признались, что цифровизация в их компании отсутствует, а 4% внедряют ее лишь под давлением рынка и конкурентов.

Что мешает цифровой трансформации

Даже при очевидной пользе цифровых технологий путь к их внедрению остается непростым. Руководители выделяют целый комплекс барьеров — от финансовых до кадровых и организационных.

В числе ключевых препятствий*: высокая стоимость внедрения — 55%; отсутствие понятного эффекта от решений — 35%; сопротивление сотрудников — 29%; недостаток компетенций у руководителей — 27%; сложности с ИТ-инфраструктурой — 26%.

«Наш опрос показал, что компании чаще всего останавливает не только высокая стоимость цифровых решений, но и отсутствие уверенности в их практическом эффекте. Добавим к этому сопротивление сотрудников и нехватку компетенций у руководителей — и становится ясно, почему цифровая трансформация движется не так быстро, как хотелось бы. Цифровизация — это не просто покупка программных продуктов, это глубокое изменение управленческих практик, к которому готовы пока не все. Тем не менее именно сейчас компании должны закладывать основу для будущего роста. Те, кто сумеют преодолеть барьеры и выстроить цифровую архитектуру управления, получат значительное конкурентное преимущество. Остальным грозит отставание от рынка, который в ближайшие годы будет двигаться в сторону большей прозрачности, управляемости и интеграции искусственного интеллекта в ключевые процессы», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.