«ICL Системные Технологии» и QRate объявили о партнерстве в области развития квантовой криптографии

Российский системный интегратор «ICL Системные Технологии» и научно-производственная компания QRate подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью сотрудничества является совместное развитие и продвижение на рынке решений в области информационной безопасности на основе квантовых технологий. Отдельным фокусом партнерства станет применение квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) для защиты данных в государственных и коммерческих биометрических сервисах.

Планируется, что технологическая кооперация вендора и интегратора позволит создавать конкурентоспособные решения в сфере информационной безопасности, включая защиту биометрических данных на всех этапах их жизненного цикла. Совместная работа будет включать адаптацию систем ККС ВРК под конкретные сценарии применения в телекоммуникационной инфраструктуре и биометрических платформах, реализацию пилотных проектов, проведение образовательных и демонстрационных мероприятий по популяризации технологий квантовой защиты, а также представление совместных интересов на профильных комитетах и рабочих группах по вопросам квантовых технологий, кибербезопасности и защиты персональных данных.

