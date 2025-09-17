Postgres Professional меняет структуру управления:

Российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional обновляет структуру управления компании. Сооснователь и генеральный директор Олег Бартунов занял пост президента компании. Новым генеральным директором компании стал заместитель генерального директора Иван Панченко. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Перераспределение зон ответственности призвано увеличить стратегических потенциал развития компании и укрепить лидерские позиции Postgres Professional на ИТ-рынке. В ведение президента компании Олега Бартунова войдет долгосрочная стратегия, исследования и проекты, связанные с новыми вызовами в обработке данных, включая задачи искусственного интеллекта. Генеральный директор Иван Панченко сосредоточится на операционном управлении: поддержании стабильного развития продуктов, совершенствовании процессов и сопровождении ключевых проектов. Федор Сигаев продолжит возглавлять техническое направление, а Андрей Флейта останется руководителем коммерческого блока.

«Я хочу сосредоточиться на будущем не только компании, но и всей отрасли в нашей стране: на исследованиях, долгосрочных проектах и вызовах, которые ждут рынок баз данных завтра. Это дает возможность развивать новые направления, включая обработку больших данных и искусственный интеллект. Такое распределение ролей освобождает время и пространство для поиска решений, которые укрепят позиции Postgres Professional в мире технологий. Когда стратегия и операционное управление разделены, выигрывают все: команда, потому что у нее есть ясность и поддержка; клиенты, потому что получают еще более устойчивый продукт; и мы сами, потому что можем делать то, в чем сильнее всех», — сказал основатель компании Олег Бартунов.

«Мы последовательно шли к этому решению. Новое распределение ролей сделает компанию более гибкой и поможет сосредоточить усилия на стратегических приоритетах. Это естественный этап роста Postgres Professional, который требует совершенствования управления для слаженной работы всех команд. Мы сможем быстрее воплощать идеи, надежнее поддерживать клиентов и сохранять тот уровень качества, за который нас ценят. Мое внимание будет сосредоточено на том, чтобы наша самая лучшая команда продолжала развиваться, наращивая свои возможности», — сказал Иван Панченко.