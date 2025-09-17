«Яндекс» направит 310 млн руб. на товары для благотворительных фондов

Фонд «Яндекса» «Помощь рядом» подвел итоги четвертого конкурса программы «Товары для НКО». В рамках нее благотворительные организации получают грант на закупку товаров первой необходимости. Общий объем помощи составит 310 млн руб. — это на 70 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Размер грантов составит от 400 тыс. до 8 млн руб. в зависимости от задач и проектов организаций. Средства перечислят частями в течение года. На конкурс 2025 г. поступило 186 заявок. Поддержку получат 81 НКО, из них 30 — впервые стали участниками товарной программы фонда «Яндекса». Среди новых победителей, например, РООИ «Перспектива» и Елизаветинский детский хоспис — они получат гранты 1,4 млн и 4 млн руб.

Все фонды работают в разных сферах: кто-то помогает детям и взрослым в сложных жизненных ситуациях, кто-то — охраняет природу или спасает бездомных животных. Так, фонд «Природа и люди» направит финансирование на закупку противопожарного оборудования и спецодежды. Это поможет эффективнее бороться с лесными пожарами и сократить вредные выбросы. Организация «Кузнечики» из Удмуртии закупит спортивное оборудование и лыжный инвентарь для занятий адаптивным спортом для детей с инвалидностью. Фонд «Живой» приобретет медицинские товары, специализированное питание, средства гигиены и реабилитационное оборудование для взрослых с тяжелыми заболеваниями.

Победителей выбирали независимые эксперты вместе с командой «Помощи рядом». При отборе учитывали значимость проектов, опыт работы фонда и то, насколько эффективно он организует закупки. Подробные критерии и полный список победителей опубликованы на странице конкурса.

«Каждый грант — это не просто коробка товаров первой необходимости для подопечных, а возможность для благотворительных фондов сосредоточиться на главном: помощи людям. Когда у фонда есть все необходимое — продукты, лекарства, теплая одежда, техника, — он не выживает, а работает устойчиво. Именно такую поддержку мы хотим обеспечивать через программу», — сказала Юлия Ермилова, руководитель программы «Товары для НКО».

Конкурс на программу «Товары для НКО» проводится с 2022 г. Он финансируется за счет пожертвований пользователей, подключивших округление в сервисах «Яндекса». Небольшие суммы — от 10, 50 и 100 руб. — превращаются в конкретную помощь. Например, на эти деньги благотворительные фонды могут закупать корм для бездомных животных, низкобелковые продукты для детей с редким заболеванием, материалы для мастерских, где работают люди с ментальными особенностями, или уходовые средства для пациентов хосписов. За четыре года общий объем помощи достиг 760 млн руб., а поддержку в виде товаров получили 218 НКО.