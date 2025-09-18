CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

АРПП «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана займутся цифровизацией предприятий региона

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин и председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между промышленными предприятиями региона и российскими компаниями-разработчиками ПО. Планируется реализация проектов, расширяющих использование отечественных ИТ-продуктов в производстве. Предусмотрена экспертная и консалтинговая поддержка по оптимальному и эффективному внедрению российских решений.

«Сегодня промышленность нуждается не только в готовых технологиях, но и в постоянной экспертизе, которая позволяет адаптировать ИТ-решения под реальные производственные задачи и стимулировать их тиражирование. Соглашение с Промышленным кластером Татарстана создает основу для того, чтобы предприятия региона могли быстрее внедрять отечественные разработки, а ИТ-компании — получать обратную связь от пользователей и совершенствовать свои продукты. При таком сотрудничестве цифровая трансформация становится реальным инструментом роста конкурентоспособности российских продуктов», — сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«На сегодня Деловое объединение кластеров России – одно из самых больших отраслевых сообществ страны. Мы объединяем более 1 тыс. компаний России и зарубежья. Подписание соглашения с крупнейшим объединением российских производителей программного обеспечения открывает новые возможности для всех участников нашей экосистемы. Надежное, но в то же время гибкое ПО – основа технологического суверенитета компаний, автоматизации бизнес-процессов и любых инноваций. Это конкурентное преимущество, которым мы рассчитываем эффективно воспользоваться», — сказал председатель правления Делового объединения кластеров России, правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

CNews — 25 лет лидерства

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще