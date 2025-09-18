CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: количество вакансий в робототехнике выросло на 15%

По данным «Авито Работы», количество вакансий для специалистов, специализирующихся на робототехнике, в первом полугодии 2025 г. выросло на 15% по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Изменилось и среднее зарплатное предложение — увеличилось на 13% и составило 90 442 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольшее число вакансий на платформе размещено для специалистов с опытом от одного года, на втором месте по востребованности – робототехники с опытом работы более пяти лет. Именно эта категория демонстрирует наибольшую динамику год к году: количество вакансий выросло за год на 65%. На втором месте по динамике числа вакансий – робототехники с опытом работы более года (+26%). На третьем месте – специалисты с опытом более трех лет (+10%).

av1.jpg

Среднее зарплатное предложение для робототехников в зависимости от опыта работы 1 полугодие 2025/ 1 полугодие 2024

Чаще всего в вакансиях для робототехников встречаются следующие требования: наличие профильного (высшего технического либо среднего специального) образования, опыт работы в программах 3D-моделирования, таких как SolidWorks, AutoCAD, ArtCAM, MasterCAM, 3ds Max, «Компас-3D» и т.д. Также в требования входят чтение, создание, редактирование чертежей, схем, документации. Преимуществом для работодателей является погруженность в сферу производства – например, знание принципов литья или опыт в производстве листовых и профильных металлов.

В основном вакансии инженеров-робототехников встречаются в производстве и промышленности: чаще всего это сфера производства непродовольственных потребительских товаров, сфера производства промышленного оборудования и станков, а также металлургическая промышленности.

«Цифровая трансформация рынка продолжается, и компании все чаще и масштабнее используют ИИ-инструменты. Вырос спрос на специалистов, владеющих навыками ИИ: по данным Авито Работы, за период январь-август 2025 г. количество вакансий с требованием владения ИИ выросло на 65% относительно аналогичного периода прошлого года. От новых сотрудников также ожидаются навыки стратегического планирования – от разработки документации до реализации продукции, анализа причин возникновения дефектов и разработки мер по их устранению», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще