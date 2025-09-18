«ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» подписали соглашение для продвижения инженерных профессий в Татарстане

Состоялось подписание соглашения между «ICL Инженерным центром», входящим в группу компаний ICL, и технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Соглашение направлено на развитие и продвижение инженерных профессий в регионе, что является важным шагом к созданию высококвалифицированного кадрового потенциала для цифровой экономики Татарстана.

В условиях стремительного технологического прогресса потребность в инженерах и специалистах в области информационных технологий становится все более актуальной. Подписанное соглашение предполагает совместные инициативы, направленные на обучение и подготовку молодежи, а также на популяризацию инженерных специальностей среди студентов и школьников.

В рамках сотрудничества «ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» планируют организовать различные мероприятия, такие как семинары, конкурсы и акселерационные программы, которые позволят молодым специалистам получить практические навыки и знания от экспертов отрасли. Кроме того, стороны будут работать над созданием образовательных программ, соответствующих современным требованиям рынка труда.

«Подписание соглашения с «ICL Инженерным центром» – стратегически важный шаг для развития инженерного потенциала Татарстана. Объединяя экспертизу ICL и инфраструктурные возможности «ИТ-парка», мы создаем комплексную экосистему подготовки технических специалистов – от профориентации школьников до специализированных программ для студентов и молодых профессионалов. Наше сотрудничество сделает инженерные профессии более доступными и привлекательными для молодежи, обеспечивая практическими навыками для решения реальных задач цифровой экономики и укрепляя технологический суверенитет России», — сказал Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк».

«Мы уверены, что сотрудничество с ИТ-парком станет важным шагом в развитии инженерных профессий в нашем регионе. Совместными усилиями мы сможем вдохновить новое поколение специалистов и помочь им реализовать свой потенциал в области высоких технологий», — отметил Рим Халитов, руководитель «ICL Инженерный центр».