CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» подписали соглашение для продвижения инженерных профессий в Татарстане

Состоялось подписание соглашения между «ICL Инженерным центром», входящим в группу компаний ICL, и технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Соглашение направлено на развитие и продвижение инженерных профессий в регионе, что является важным шагом к созданию высококвалифицированного кадрового потенциала для цифровой экономики Татарстана.

В условиях стремительного технологического прогресса потребность в инженерах и специалистах в области информационных технологий становится все более актуальной. Подписанное соглашение предполагает совместные инициативы, направленные на обучение и подготовку молодежи, а также на популяризацию инженерных специальностей среди студентов и школьников.

В рамках сотрудничества «ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» планируют организовать различные мероприятия, такие как семинары, конкурсы и акселерационные программы, которые позволят молодым специалистам получить практические навыки и знания от экспертов отрасли. Кроме того, стороны будут работать над созданием образовательных программ, соответствующих современным требованиям рынка труда.

«Подписание соглашения с «ICL Инженерным центром» – стратегически важный шаг для развития инженерного потенциала Татарстана. Объединяя экспертизу ICL и инфраструктурные возможности «ИТ-парка», мы создаем комплексную экосистему подготовки технических специалистов – от профориентации школьников до специализированных программ для студентов и молодых профессионалов. Наше сотрудничество сделает инженерные профессии более доступными и привлекательными для молодежи, обеспечивая практическими навыками для решения реальных задач цифровой экономики и укрепляя технологический суверенитет России», — сказал Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк».

«Мы уверены, что сотрудничество с ИТ-парком станет важным шагом в развитии инженерных профессий в нашем регионе. Совместными усилиями мы сможем вдохновить новое поколение специалистов и помочь им реализовать свой потенциал в области высоких технологий», — отметил Рим Халитов, руководитель «ICL Инженерный центр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще