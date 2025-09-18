«МойОфис» и ICL Services стали стратегическими партнерами

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и продуктово-сервисная компания ICL Services подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о совместной реализации новых проектов внедрения программного обеспечения «МойОфис».

В рамках партнерства «МойОфис» и ICL Services планируют создавать современные отечественные программно-аппаратные комплексы, объединяя в них передовые решения двух компаний. ICL Services сможет предложить заказчикам готовые к эксплуатации ИТ-платформы с уже интегрированным программным обеспечением «МойОфис». В том числе – корпоративный мессенджер Squadus с поддержкой ВКС и вебинаров, корпоративная почтовая система Mailion, а также «Документы Онлайн» для совместной работы над файлами и их централизованного хранения, «Документы Настольные» для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций. Все продукты «МойОфис» объединены сквозными сценариями для повышения продуктивности: интеграция видеоконференций с почтой, совместное редактирование документов в чатах, командная работа с файлами в облаке. Решения соответствуют отраслевым стандартам безопасности и включены в реестр отечественного ПО Минцифры России.

«ICL Services – один из крупнейших системных интеграторов на российском ИТ-рынке и наш давний надежный партнер. Заключение соглашения между двумя компаниями – это новый этап развития нашего сотрудничества. У нас уже есть успешный опыт интеграции решений «МойОфис» в партнерстве с ICL Sevices. Мы рассчитываем, что благодаря заключению меморандума таких кейсов станет больше», – сказал генеральный директор компании «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Заключение стратегического партнерства с компанией «МойОфис» открывает для ICL Services новые возможности в создании современных отечественных решений для организации рабочего места. Объединив экспертизу ICL Services и технологическую платформу «МойОфис», мы сможем предлагать заказчикам комплексные и безопасные ИТ-решения, которые повышают продуктивность, удобство работы и полностью соответствуют требованиям цифровой трансформации», – отметил заместитель генерального директора ГК ICL Сергей Соловьев.

Ранее в этом году был представлен программно-аппаратный комплекс «ЭВО» – совместная разработка компаний ICL Sevices, «Группа Астра» и «МойОфис». ПАК создан на базе фирменного оборудования «ICL Техно», управляется операционной системой Astra Linux и включает офисный пакет «МойОфис», а управление ПАКом осуществляется через встроенную российскую систему « Колибри-АРМ». Все компоненты «ЭВО» полностью совместимы между собой, а также внесены в реестр Минпромторга и Единый реестр программного обеспечения.