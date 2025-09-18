CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России сотрудники тратят на совещания 13 часов в неделю

В России линейные сотрудники проводят на оффлайн и онлайн совещаниях до 13 часов в неделю. При этом у руководителей показатель достигает 20-ти часов, то есть, половину рабочей недели. Это показал опрос средних и крупных компаний, проведенный компанией «Стахановец». Данные получены из системы мониторинга сотрудников. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

«Дополнительно были опрошены сотрудники, которые оценили, что на совещаниях можно было бы сэкономить около 7 часов в неделю, если, например, сделать их короче, сократить число участников или заменить встречи на переписку в мессенджере и электронной почте», - сказал СЕО «Стахановец» Дмитрий Исаев.

Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе среднестатистический сотрудник проводит на бесполезных совещаниях около 350 часов в год, или 17,5% времени.

Опрос проводился среди средних и крупных компаний, которые используют систему мониторинга «Стахановец», с общей численностью сотрудников более 10 тыс.

