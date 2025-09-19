CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«АНТ-ЦС» и Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

«АНТ-Цифровые Сервисы» («АНТ-ЦС») и «Аренадата Софтвер» (Arenadata, входит в группу Arenadata) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации промышленности и импортозамещение программного обеспечения.

Документ подписали генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник и заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлёв.

В рамках подписанного соглашения партнёры договорились о содействии в разработке и внедрении инновационных технологий, в том числе технологий управления большими данными, включая инициацию, развитие и повышение эффективности реализации проектов. Также в рамках совместной деятельности «АНТ-ЦС» и Arenadata займутся формированием и реализацией совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов, направленных на инновационное развитие, разработку и внедрение технологий управления большими данными.

«Для нас это стратегическое партнёрство — возможность совместно с „АНТ-ЦС“ создать отраслевой стандарт работы с данными в промышленности. Наша дата-платформа и входящие в неё продукты уже доказали свою эффективность в проектах с крупнейшими производственными компаниями, и теперь мы готовы предложить промышленности комплексный подход — от сбора телеметрии до предиктивной аналитики оборудования. Уверен, что сочетание технологической экспертизы „АНТ-ЦС“ и Arenadata даст мощный импульс цифровизации отечественного производства», — сказал заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлёв.

«С ростом цифровой зрелости российского бизнеса объём корпоративных данных неуклонно увеличивается, в том числе и в промышленности. И чем больше данных генерирует производство, тем сильнее растёт потребность в их эффективной обработке, анализе и хранении. От партнёрства мы ожидаем синергетического эффекта для клиентов: наши компетенции в разработке отечественных решений для цифровизации промышленности будут дополнены глубоким опытом Arenadata в работе с данными», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

Для российской промышленности партнёрство «АНТ-ЦС» и группы Arenada предоставляет возможность перехода на отечественные решения цифровизации, технологическую независимость и в конечном итоге повышение конкурентоспособности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще