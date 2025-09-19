CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров

Российский производитель вычислительной техники компания «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения студентов.

Стороны договорились организовать и проводить на базе Института компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ) КНИТУ-КАИ программу обучения, совмещающую углубленное теоретическое обучение и прикладную профессиональную подготовку. Это обеспечит тесную взаимосвязь образовательных процессов с реальной экономикой и кадровыми нуждами компании.

«Подписанное соглашение станет важным этапом интеграции компетенций КНИТУ-КАИ в образовательной среде и нашего производственного опыта в создании вычислительных устройств. Такое сотрудничество создаст условия для решения сложных технологических задач и развития высококлассных специалистов», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

«Наше партнерство открывает уникальные перспективы объединения новейших научных исследований университета и производственной практики «ICL Техно». Мы уверены, что это взаимодействие усилит потенциал выпускников и повысит их востребованность на рынке труда», — сказал Виталий Бабушкин, и.о. проректора по научной деятельности и цифровизации КНИТУ-КАИ.

