«Инферит» запускает партнерскую программу

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о запуске партнерской программы для интеграторов, реселлеров и других ИТ-компаний, специализирующихся на отечественном ПО. Программа включает операционную систему «МСВСфера», разработанную подразделением вендора «Инферит ОС», и систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Благодаря ей партнерам «Инферит» будут доступны дополнительные инструменты для реализации ИТ-проектов по импортозамещению, что соответствует стратегии развития ГК Softline.

«Инферит» — разработчик и производитель оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Экосистема вендора объединяет несколько продуктовых направлений, включая операционную систему и систему инвентаризации ИТ-активов.

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем на базе Linux. Является альтернативой пользовательским ОС — Windows и macOS, и системам уровня Enterprise Linux. Есть три редакции: для рабочих станций, серверов и хостинга, — все включены в реестр отечественного ПО, отдельные версии сертифицированы ФСТЭК.

«Инферит ИТМен» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует их, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единой базы достоверных данных об ИТ‑активах организации. Внесено в реестр Минцифры.

Запущенная вендором партнерская программа дает интеграторам и реселлерам единый доступ к инструментам, поддержке и ресурсам «Инферит». Партнеры могут получать персональные скидки и комиссионные вознаграждения, проходить обучение и сертификацию, участвовать в совместных маркетинговых активностях, а также рассчитывать на техническую и коммерческую поддержку при реализации проектов. Все это способствует решению одной задачи — импортозамещению в сфере ИТ и укреплению технологического суверенитета страны.

С первых дней работы программы к ней уже присоединились 20 компаний, включая крупнейших интеграторов. Программа охватывает разные уровни взаимодействия: от базового агентского формата до глубокого дистрибьюторского, — и предполагает прогрессивные условия сотрудничества в зависимости от роста компетенций и объемов продаж партнера.

«Новая партнерская программа поможет расширить присутствие отечественного ПО во всех ключевых отраслях и станет драйвером внедрения ОС “МСВСфера” и “Инферит ИТМен” на предприятиях по всей стране. Для наших партнеров это новые возможности для роста бизнеса, доступ к уникальным продуктам и инструментам поддержки, а также расширение клиентской базы. Совместно мы формируем устойчивую экосистему российских ИТ-решений и создаем базу для технологической независимости», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).