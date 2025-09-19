CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«МойОфис» и «Биплан» разработают совместное решение для корпоративной аналитики

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и «Биплан», разработчик решений для бизнес-аналитики, заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании планируют создать совместное решение для корпоративной бизнес-аналитики.

Интегрированное решение «МойОфис» и «Биплан» позволит корпоративным клиентам осуществлять комплексный анализ данных и их визуализацию в рамках полностью отечественной экосистемы. Это обеспечит безопасность информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Объединение технологий позволит достичь высокой производительности аналитических вычислений. Компании обеспечат простоту внедрения и использования нового приложения, а также предоставят пользователям полную техническую поддержку на русском языке.

«Партнерство вендоров – это наиболее перспективный путь развития российской ИТ-индустрии. Коллаборации помогают повышать скорость разработки и дополнять существующие продукты новыми опциями. В результате интеграции решений «Биплан» в редакторы «МойОфис» мы расширим инструментарий наших приложений. Таким образом, мы сможем предложить рынку комплексный продукт, закрывающий все потребности корпоративных заказчиков в аналитическом функционале», – отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Особое внимание в разработке уделяется созданию удобного инструментария для бизнес-пользователей. Мы стремимся создать решение, которое позволит анализировать данные без привлечения ИТ-специалистов, что существенно снизит затраты компаний на аналитическую работу», – отметил Николай Попов, генеральный директор компании «Биплан».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

CNews — 25 лет лидерства

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще