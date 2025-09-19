«МойОфис» и «Биплан» разработают совместное решение для корпоративной аналитики

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и «Биплан», разработчик решений для бизнес-аналитики, заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании планируют создать совместное решение для корпоративной бизнес-аналитики.

Интегрированное решение «МойОфис» и «Биплан» позволит корпоративным клиентам осуществлять комплексный анализ данных и их визуализацию в рамках полностью отечественной экосистемы. Это обеспечит безопасность информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Объединение технологий позволит достичь высокой производительности аналитических вычислений. Компании обеспечат простоту внедрения и использования нового приложения, а также предоставят пользователям полную техническую поддержку на русском языке.

«Партнерство вендоров – это наиболее перспективный путь развития российской ИТ-индустрии. Коллаборации помогают повышать скорость разработки и дополнять существующие продукты новыми опциями. В результате интеграции решений «Биплан» в редакторы «МойОфис» мы расширим инструментарий наших приложений. Таким образом, мы сможем предложить рынку комплексный продукт, закрывающий все потребности корпоративных заказчиков в аналитическом функционале», – отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Особое внимание в разработке уделяется созданию удобного инструментария для бизнес-пользователей. Мы стремимся создать решение, которое позволит анализировать данные без привлечения ИТ-специалистов, что существенно снизит затраты компаний на аналитическую работу», – отметил Николай Попов, генеральный директор компании «Биплан».