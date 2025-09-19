«Никотех» и Axiom продлили партнерство в сфере Java-разработки информационных систем для российских корпоративных клиентов

Компания «Никотех» объявила о продлении стратегического партнерства с корпорацией Axiom в области разработки программного обеспечения на платформе Java. Особое внимание в рамках нового соглашения будет уделено проектам импортозамещения для российских корпоративных заказчиков.

Партнерство между «Никотех» и Axiom теперь будет направлено на усиление компетенций в сфере корпоративной Java-разработки и поддержку процесса технологической независимости российских компаний.

Ключевые направления сотрудничества включают: разработку корпоративных решений на Java; импортозамещение существующих программных продуктов; создание отечественных аналогов зарубежных решений; техническую поддержку и сопровождение проектов; обучение и обмен экспертизой.

«Продление партнерства с Axiom позволит нам усилить наши позиции на рынке корпоративных решений и предложить российским заказчикам качественные альтернативы зарубежным продуктам», — отметил Николай Васильченко, директор по развитию бизнеса компании «Никотех».

Представители Axiom подчеркнули важность совместной работы в контексте текущих рыночных тенденций и растущего спроса на отечественные ИТ-решения. Компании планируют активно развивать портфель совместных проектов, направленных на поддержку процесса импортозамещения.