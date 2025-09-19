CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Никотех» и Axiom продлили партнерство в сфере Java-разработки информационных систем для российских корпоративных клиентов

Компания «Никотех» объявила о продлении стратегического партнерства с корпорацией Axiom в области разработки программного обеспечения на платформе Java. Особое внимание в рамках нового соглашения будет уделено проектам импортозамещения для российских корпоративных заказчиков.

Партнерство между «Никотех» и Axiom теперь будет направлено на усиление компетенций в сфере корпоративной Java-разработки и поддержку процесса технологической независимости российских компаний.

Ключевые направления сотрудничества включают: разработку корпоративных решений на Java; импортозамещение существующих программных продуктов; создание отечественных аналогов зарубежных решений; техническую поддержку и сопровождение проектов; обучение и обмен экспертизой.

«Продление партнерства с Axiom позволит нам усилить наши позиции на рынке корпоративных решений и предложить российским заказчикам качественные альтернативы зарубежным продуктам», — отметил Николай Васильченко, директор по развитию бизнеса компании «Никотех».

Представители Axiom подчеркнули важность совместной работы в контексте текущих рыночных тенденций и растущего спроса на отечественные ИТ-решения. Компании планируют активно развивать портфель совместных проектов, направленных на поддержку процесса импортозамещения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще