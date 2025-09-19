CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

В ОмГТУ предложили инновационный способ работы холодильной техники

Ученые Омского политеха предложили использовать тихоходные компрессоры вместо конденсаторов для получения жидкой фазы хладагента в холодильной технике. Это поможет уменьшить вес и габариты промышленного оборудования. На исследование выделен грант размером 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

В холодильной технике, как и во многих других направлениях, использующих технологическое оборудование, важна минимизация массогабаритных параметров, повышение эффективности работы, упрощение уже существующих схем. Именно к этим целям стремятся политехники.

Научный коллектив кафедры уже более 15 лет ведет исследования, связанные с тихоходными компрессорными машинами. Полученные результаты зародили идею инновационного использования тихоходного компрессора.

Cергей Бусаров, доцент кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ: «Одним из блоков холодильной машины является конденсатор – именно его мы часто видим на фасадах зданий. В нем происходит переход хладагента из газообразной фазы в жидкую. В промышленных холодильных установках они очень громоздкие, поэтому ведутся исследования, как снизить весовые характеристики машины. Идея нашего проекта заключается в том, чтобы повысить эффективность работы компрессора и получить жидкую фазу непосредственно в его рабочей камере. Мы предполагаем, что это позволит либо вообще исключить необходимость в конденсаторе, либо значительно уменьшить его габариты».

Подтверждение возможности конденсации хладагента в камере компрессора уже получено. Теперь предстоит разработать методику расчета такого оборудования. Чтобы прийти к соответствующим результатам, ученые тщательно проработали идею: проанализировали существующие установки, выбрали сегмент для своей работы – малые холодильные машины. Сейчас проводятся различные эксперименты, которые в дальнейшем помогут определить наиболее перспективные для применения хладагенты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще