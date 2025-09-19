Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries

Состоялся официальный запуск сервиса «Зинаида Продает» — первого в России решения на основе искусственного интеллекта для полностью автоматического управления рекламными кампаниями на маркетплейсе Wildberries. Продукт разработан командой специалистов с опытом работы в «Яндекс», МТС и VK и призван автоматизировать подход к продвижению для продавцов любого уровня. По данным первых десятков селлеров, подключившихся к сервису на этапе бета-теста, продукт позволил продавцам увеличить выручку в среднем на 30% за счет применения перспективных моделей и исключения ручного труда. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Зинаида Продает» использует комплекс современных ИИ-технологий (искусственный интеллект), включая большие языковые модели, методы статистической оптимизации, анализ больших данных, генеративные сети глубокого обучения, а также обучение с подкреплением в реальном времени. Это позволяет виртуальному агенту анализировать данные, прогнозировать спрос, семантически анализировать запросы и автоматически подбирать оптимальные и конкурентноспособные ставки для кампаний в режиме 24/7, без необходимости ручного вмешательства.

«Зинаида» не просто предоставляет инструменты для аналитики и задания настроек, а полностью берет на себя стратегическое и тактическое управление рекламными кампаниями. В отличие от существующих решений, требующих ручного управления и глубоких экспертных знаний, сервис позиционируется как «виртуальный штатный специалист по рекламе». Его ключевая уникальность заключается в архитектуре, сочетающей несколько взаимодополняющих моделей искусственного интеллекта, что позволяет ему не только реагировать на изменения рынка, но и прогнозировать тренды, проактивно адаптировать стратегии и принимать решения, направленные на конкретный финансовый результат — оптимизацию валовой маржи или выручки. Это принципиально новый уровень автоматизации, при котором бизнес получает не просто софт, а автономного и самообучающегося цифрового сотрудника.

Как работает «Зинаида»: сервис функционирует на защищенной облачной платформе. ИИ-агент непрерывно получает и обновляет данные о статистике продаж, динамике рынка и другие сигналы напрямую с Wildberries, используя только официальные API-инструменты. За счет применения глубокого обучения и обучения с подкреплением, система постоянно эволюционирует, повышая эффективность продвижения и строго контролируя выделенный бюджет, не допуская его перерасхода. Это позволяет напрямую оптимизировать валовую маржу продавцов.

Ключевые возможности сервиса: полная автоматизация без настроек: единственный на рынке сервис, который начинает работать сразу после подключения, не требуя специальных знаний о рекламе; оптимизация по валовой марже и выручке: фокус на ключевой бизнес-показатель — увеличение дохода селлеров; доступность для всех: Решение предназначено как для предпринимателей, которые не разбираются в механизмах рекламы, так и для крупных компаний, стремящихся автоматизировать рутинные операции, а также для таргетологов и маркетологов, желающих оптимизировать свою работу и выполнение KPI; передовые технологии ИИ: использование самых современных моделей ИИ.

Федор Ежов, CEO сервиса: «Мы сами столкнулись со сложностью и ресурсозатратностью управления рекламой на маркетплейсах. Существующие решения требуют постоянной ручной работы глубоко погруженного специалиста. Наша цель — закрыть эту боль и дать предпринимателям инструмент, который работает как виртуальный профессионал под капотом. «Зинаида Продает» — это не просто софт, это ваш личный ИИ-агент, который думает о том, как увеличить вашу прибыль, пока вы занимаетесь развитием бизнеса. При этом мы понимаем важность правильной технической реализации сервиса, существующего в сложной экосистеме, и используем только официальные инструменты и API предоставляемые Wildberries».

Виктор Кантор, эксперт в сфере Data Science, основатель школы MLinside, ранее директор центра Big Data МТС: «Рынок готов к переходу на новый уровень автоматизации. Решение «Зинаида Продает» интересно подходом, который выходит за рамки стандартных правил и скриптов. Комбинация нескольких взаимодополняющих моделей — LLM для семантического анализа и Reinforcement Learning для принятия решений в реальном времени — указывает на серьезный подход. Это одна из первых в России практических реализаций концепции автономного ИИ-агента для e-commerce, где система не просто ассистирует, а самостоятельно управляет сложным финансово-ориентированным процессом. Заявленный фокус на оптимизацию валовой маржи, а не вторичных метрик, — это качественный сдвиг, который не только отличает интеллектуальную систему от инструмента автоматизации, но и дает заведомо больший экономический потенциал внедрения, чем у классических инструментов».