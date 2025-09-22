Сколько работодатели готовы платить за ключевые ИТ-навыки

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали рынок труда в сфере информационных технологий и выяснили, какие навыки остаются самыми востребованными и как изменились зарплатные предложения по ним за последний год. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Топ-5 навыков в ИТ

С января по сентябрь 2025 г. чаще всего работодатели искали специалистов со знанием SQL (26 тыс. вакансий), Linux (20 тыс.), Python (17 тыс.), PostgreSQL (15 тыс.) и Git (14 тыс.).

«Это довольно типичный набор ИТ-инструментов: перечисленные навыки востребованы практически во всех направлениях разработки и администрирования, поэтому специалисты с этими компетенциями ценятся на рынке стабильно высоко», – сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Сколько стоят конкретные навыки

В августе 2025 г. медианная предлагаемая зарплата по ИТ-вакансиям в России составила 90 тыс. руб. Это на 13% больше, чем год назад, когда работодатели предлагали в среднем 80 тыс. руб.

В то же время специалисты с SQL могут рассчитывать на медианную зарплату в 147,4 тыс. руб., а верхняя граница достигает сразу 301 тыс. руб. По Linux медиана за год выросла до 112 тыс. руб., по Python – до 165 тыс., по PostgreSQL – до 169 тыс., а по Git – до 149 тыс. Максимальные предложения для этих компетенций варьируются от 255 тыс. рублей (Linux) до 336 тыс. (PostgreSQL).

Медианная предлагаемая зарплата по ИТ-навыкам, данные hh.ru, сентябрь 2025 г.

Наибольший рост медианной зарплаты показали вакансии с PostgreSQL – +13% за год (до 169 тыс.). Этот же навык стал наиболее высокооплачиваемым и по верхней границе работодательских предложений.

Где платят больше всего

Среди регионов лидерами по уровню предлагаемого дохода ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, однако в топ-5 по каждому отдельному навыку вошли и менее очевидные субъекты федерации.

Так, знание SQL в столице оценивается в среднем почти в 196 тыс. руб., в Петербурге – около 151 тыс. В пятерку также вошли Республика Марий Эл (140 тыс.), Новосибирская область (133 тыс.) и Приморский край (130 тыс.).

По Linux самые высокие зарплатные предложения делают работодатели в Москве (162 тыс.) и Петербурге (125 тыс.), а также на Дальнем Востоке и в Подмосковье: на Сахалине медиана достигает 118 тыс. руб., в Московской области – 110 тыс., в Приморье – 103 тыс.

Разработчики на Python могут рассчитывать на максимальные медианные доходы в Москве (199 тыс.), Республике Марий Эл (185 тыс.) и Белгородской области (160 тыс.). В Санкт-Петербурге медиана составляет 156 тыс., а в Нижегородской области – 150 тыс. руб.

Знание PostgreSQL оказалось самым дорогим: в Москве медиана превысила 213 тыс. руб., в Марий Эл – 185 тыс., в Петербурге – 173 тыс., в Новосибирске – 170 тыс., а в Татарстане – 151 тыс.

По Git работодатели предлагают в Москве примерно 192 тыс. руб., в Петербурге – 152 тыс. Интересно, что в пятерку вошли сразу два региона с одинаковыми показателями – Рязанская и Курганская области (по 150 тыс.), а также Новосибирская область (143 тыс.).

«Столицы и крупные ИТ-центры в большинстве случаев удерживают лидерство, но становится заметно, что и другие регионы начинают все активнее конкурировать за специалистов, предлагая зарплаты, по уровню сопоставимые со столичными. На этом фоне особенно выделяются Марий Эл, Новосибирская область и Приморье. Впрочем, иногда такие вакансии открыты не местными, а столичными работодателями – удаленный формат занятости позволяет привлекать сотрудников из любых уголков страны», – отметила Марина Дорохова.