ГК Softline и «Газпромтранс» подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «Газпромтранс», российская логистическая компания, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом и развивать ИТ-решения для цифровой трансформации нефтегазовой и транспортной отраслей.

22 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Газпромтрансом» и «Софтлайн». Документ определяет ключевые направления взаимодействия в области искусственного интеллекта, программной роботизации, а также специализированных цифровых сервисов для нефтегазовой и транспортной отраслей.

В рамках соглашения планируется реализация совместных мероприятий в области цифровизации и цифровой трансформации транспортной отрасли. Особое внимание уделяется доработке программного обеспечения RPA Robin для поддержки и масштабирования проектов программной роботизации.

Группа компаний намеревается продолжить демонстрацию и пилотирование возможностей программных ИИ-ассистентов и других решений портфеля SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) в сферах искусственного интеллекта, интеллектуальной работы с документами и программной роботизации.

«Для нас искусственный интеллект — это не просто тренд, а стратегический приоритет развития. ИИ как технология, определяющая будущее всей ИТ-отрасли, становится ключевым драйвером роста группы компаний. Мы постоянно инвестируем в развитие компетенций и разработку собственных уникальных продуктов, продолжаем развивать линейку RPA Robin, тестировать новое поколение наших AI-ассистентов. Эти разработки уже сегодня открывают возможности для масштабирования проектов роботизации и интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов, помогают заказчикам достигать измеримых бизнес-результатов. Синергия нашей экспертизы и отраслевого опыта “Газпромтранс” внесет вклад в развитие технологий будущего и формирование новых стандартов автоматизации», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Уверен, что синергия наших компетенций позволит обеспечить качественный рост проектов программной роботизации и внедрение передовых решений искусственного интеллекта в производственные процессы. RPA для “Газпромтранса” — тема не новая, мы уже добились хороших результатов в области гражданской роботизации и видим эффект от реализации этого проекта», — отметил Максим Мироненко, генеральный директор «Газпромтранса».