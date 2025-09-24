CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения

Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать отчеты маркетплейса и распределять данные из них. После подключения интеграции с Wildberries они смогут автоматически получать сведения о продажах и возвратах. Сервис будет рекомендовать проводки в учете, рассчитывать налоги и готовить отчетность с учетом всех данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция между «Контур.Экстерном» и Wildberries подходит для пользователей, которые продают товары на этом маркетплейсе, а также для обслуживающих бухгалтерий, которые ведут учет клиентов-селлеров.

Теперь продавцы, которые ведут учет в «Контур.Экстерне», смогут автоматически получать данные входящих отчетов агента и легко отражать их в учете на любой системе налогообложения, включая УСН «доходы минус расходы» и ОСНО. Сервис учитывает комиссии маркетплейса и расходы на другие услуги площадки, сопоставляет номенклатуру для точного учета товаров. Это упрощает работу бухгалтера и помогает избежать ошибок.

Вера Порошина, менеджер направления «Учет» в «Контур.Экстерне»: «Мы видим рост спроса на услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета со стороны продавцов маркетплейсов. У предпринимателей растут обороты, нанимается персонал, возникает потребность внимательно следить за расходами и маржинальностью. Поэтому селлеры активно привлекают к задачам учета и отчетности профессиональных бухгалтеров. Интеграция между «Экстерном» и крупнейшими маркетплейсами поможет бухгалтерам сократить ручной труд с нескольких часов до пары минут, минимизировать риск ошибок и штрафов. А возможность вести учет для селлеров на разных системах налогообложения позволит существенно расширить клиентскую базу для бухгалтерий на аутсорсинге. В наших планах — интеграции и с другими популярными площадками».

