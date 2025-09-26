Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний

В III квартале 2025 г. компания Serverspace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) зафиксировала рост использования услуг CDN со стороны отечественных компаний. В сравнении с прошлым годом количество подключений российских клиентов увеличилось на 70%.

Основной прирост обеспечили компании из сферы электронной коммерции, финансового сектора и онлайн-медиа. Сегодня в России бизнес сталкивается с ограничениями доступа к ряду зарубежных сервисов и растущей нагрузкой на собственные ИТ-системы. Это усилило интерес к технологиям, которые позволяют ускорять доставку контента и повышать устойчивость инфраструктуры.

«Serverspace наблюдает рост отечественных компаний, использующих CDN внутри облачной платформы. Это отражает общую тенденцию бизнеса в сторону инструментов, которые помогают обеспечивать отказоустойчивость и улучшать пользовательский опыт», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

CDN (Content Delivery Network) используется для распределенной доставки контента через сеть узлов, расположенных в разных регионах. Такие системы позволяют сократить задержки при открытии сайтов и приложений, снизить нагрузку на основные серверы и обеспечить стабильную работу сервисов даже при росте объемов трафика. Всё чаще вместе с CDN клиенты подключают Web Application Firewall (WAF), который помогает фильтровать вредоносные запросы и защищает ресурсы от DDoS-атак.