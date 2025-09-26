CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Облака
|

Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний

В III квартале 2025 г. компания Serverspace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) зафиксировала рост использования услуг CDN со стороны отечественных компаний. В сравнении с прошлым годом количество подключений российских клиентов увеличилось на 70%.

Основной прирост обеспечили компании из сферы электронной коммерции, финансового сектора и онлайн-медиа. Сегодня в России бизнес сталкивается с ограничениями доступа к ряду зарубежных сервисов и растущей нагрузкой на собственные ИТ-системы. Это усилило интерес к технологиям, которые позволяют ускорять доставку контента и повышать устойчивость инфраструктуры.

«Serverspace наблюдает рост отечественных компаний, использующих CDN внутри облачной платформы. Это отражает общую тенденцию бизнеса в сторону инструментов, которые помогают обеспечивать отказоустойчивость и улучшать пользовательский опыт», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

CDN (Content Delivery Network) используется для распределенной доставки контента через сеть узлов, расположенных в разных регионах. Такие системы позволяют сократить задержки при открытии сайтов и приложений, снизить нагрузку на основные серверы и обеспечить стабильную работу сервисов даже при росте объемов трафика. Всё чаще вместе с CDN клиенты подключают Web Application Firewall (WAF), который помогает фильтровать вредоносные запросы и защищает ресурсы от DDoS-атак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Wildberries купила аэропорт

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще