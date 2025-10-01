«МегаФон» в Воронежской области возглавила Мария Мамедова

Директором «МегаФона» в Воронежской области назначена Мария Мамедова. Ранее она руководила бизнесом оператора в Республике Саха (Якутия), где добилась значительного расширения покрытия мобильной сети и роста качества клиентского сервиса. На новой позиции топ-менеджер сфокусируется на повышении результативности бизнеса и эффективности бизнес-процессов.

Приоритетными направлениями станут дальнейшее развитие каналов продаж и телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области, усиление клиентоориентированности во всех каналах взаимодействия и расширение портфеля цифровых решений для бизнеса — от малых предприятий до крупных корпораций. Особое внимание будет уделено внедрению комплексных ИТ-услуг, решений кибербезопасности, интернета вещей и поддержке цифровой трансформации региональной экономики.

«Мария доказала свою эффективность в одном из самых сложных регионов страны с точки зрения климатических условий и территориальной удаленности, где ей удалось выстроить эффективные отношения с широким кругом стейкхолдеров. Уверен, что её стратегическое мышление, ориентир на клиента и опыт реализации инфраструктурных проектов станут важным вкладом в развитие Воронежской области — региона с динамичной экономикой и высокими ожиданиями от цифровых сервисов», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

«Воронежская область — крупнейший регион Черноземья с ярко выраженным потенциалом для цифрового роста. Я вижу здесь возможности для дальнейшего расширения телеком-инфраструктуры, которая станет основой для развития бизнеса, госуслуг и повседневной жизни жителей, – отметила Мария Мамедова. – Наша задача как мобильного оператора не просто обеспечить связь, а предложить решения, которые действительно меняют качество жизни и работы в регионе».

Мария Мамедова окончила Санкт-Петербургскую академию экономики и управления. Имеет 12-летний опыт работы в телеком-отрасли на руководящих должностях в Республике Саха (Якутия). До назначения в Воронежскую область с 2022 г. работала на позиции директора «МегаФона» в Якутии.

Павел Фомин, ранее возглавлявший бизнес оператора в регионе, решил продолжить карьеру в телеком-сфере за пределами компании.