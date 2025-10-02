Приглашаем на конференцию по бизнес-аналитике РУBIКОНФ

7 октября в Москве, в инновационном кластере «Ломоносов» на Раменском бульваре, состоится одно из главных событий года в мире отечественной бизнес-аналитики — РУBIКОНФ.

РУBIКОНФ – это Data Driven конференция, посвященная развитию отечественных решений в области BI и работе с данными. РУBIКОНФ объединяет ведущих экспертов отрасли, представителей компаний и тех, кто стремится повысить эффективность своих бизнес-процессов с помощью аналитических инструментов.

Для кого конференция будет полезной:

бизнес-аналитики и data-архитекторы;

CDO, CIO, руководители аналитических подразделений;

разработчики и интеграторы отечественных BI-решений;

предприниматели, задумывающиеся о внедрении бизнес-аналитики, и те, кто уже внедряет BI в свои бизнес-процессы;

корпорации, строящие data-driven стратегии;

новички в data-сфере, стремящиеся к профессиональному росту.

Это место, где обмениваются кейсами, обсуждают реальные внедрения self-service BI, дискутируют о корпоративной дата-грамотности и строят сильный нетворкинг. Здесь вы найдёте единомышленников и партнёров.

На конференции вас ждёт:

20+ докладов от признанных экспертов отрасли;

мастер-классы;

панельная дискуссия РУBIЛОВО;

выставка российских BI-решений;

прямые контакты с ведущими отечественными вендорами и интеграторами.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходима регистрация.

Не упустите возможность стать частью крупнейшего события года в российской индустрии BI. Регистрируйтесь на конференцию РУBIКОНФ прямо сейчас!