CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

SimpleOne и «Ланит-Проекты» представили продуктовое расширение Simple IDM в рамках технологического партнерства

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Ланит-Проекты» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь компания «Ланит-Проекты» сможет размещать и продвигать собственные решения на маркетплейсе компании SimpleOne. Первым из них стало продуктовое расширение Simple IDM.

Simple IDM предназначено для централизованного управления доступами сотрудников к информационным системам организации. Модуль охватывает полный цикл работы с правами: от подачи заявки через портал до автоматического отзыва по окончании срока действия.

Simple IDM позволяет автоматизировать процесс управления доступами (IDM, Identity Management), исключает дублирующие согласования и ведет реестр всех предоставленных доступов. Модуль дает возможность подать заявку на набор доступов к ресурсам с разными ролями, осуществлять многоэтапное согласование, а также обеспечивает визуализацию состояния процедур согласования. Такое расширение поддерживает интеграцию с Active Directory и другими системами, которые позволяют автоматически выдавать или отзывать доступы.

Модуль автоматизирует ведение реестра, где фиксируются предоставленные доступы, их актуальные статусы, срок предоставления и завершения, а также все данные о процессе согласования. Поддерживается загрузка информационных справочников систем, ролей, ресурсов и реестра доступов из Excel-шаблонов. В том числе есть возможность выгрузки реестра доступов и журнала заявок в Excel для анализа и аудита.

«Технологическое партнерство с “Ланит-Проекты” усиливает наше взаимодействие и расширяет возможности платформы. Управление доступами — критически важная задача для любой организации, и интеграция решений “Ланит-Проекты” в SimpleOne помогает компаниям автоматизировать эти процессы», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«За 5 лет работы с SimpleOne у нас накопилось много проектных наработок. Мы уверены, что многие из них могут пригодиться другим компаниям и имеют собственный рыночный потенциал. Поэтому мы приняли решение упаковать наш опыт и разместить модуль Simple IDM на маркетплейсе SimpleOne для широкой аудитории. Данный модуль мы успешно используем у себя в компании для управления доступами к многочисленным информационным ресурсам “Ланит”. Без сомнения он займёт достойное место в маркетплейсе вендора и в нашем продуктовом портфеле», — отметил Максим Гречнев, руководитель отдела интеллектуальных платформ компании «Ланит-Проекты».

Продуктовое расширение Simple IDM уже доступно на маркетплейсе SimpleOne.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще