Security Vision и Гарда укрепляют технологический суверенитет

Компания Security Vision и группа компаний «Гарда» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство поможет заказчикам быстрее внедрять технологии без зависимости от зарубежных поставщиков и упростит интеграцию российских решений информационной безопасности в направлениях защиты данных и сетевой безопасности. Совместная работа направлена на создание единого технологического контура для взаимодействия решений разных классов без сложных доработок и длительных согласований.

Соглашение о сотрудничестве подписано до 2030 года и предусматривает развитие совместных инициатив в части импортозамещения, проектирования и внедрения инновационных технологий в корпоративный и государственный секторы на базе продуктовых линеек обеих компаний. В рамках партнёрства стороны будут обмениваться информацией о технических и функциональных возможностях своих решений, что позволит обеспечить новые качества и повысить конкурентоспособность совместных проектов, разработок и технологий.

Особое внимание будет уделено инновационному развитию: объединение компетенций Security Vision и «Гарда» поможет ускорить разработку и адаптацию решений под актуальные требования заказчиков, а также снизить нагрузку на ИТ- и ИБ-подразделения при переходе на отечественные продукты.

«Мы рады начать стратегическое сотрудничество с нашим надёжным партнёром – группой компаний “Гарда”, — отметила Марина Громова, руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision. — Совместная работа позволит не только усилить наши продуктовые предложения, но и внести значительный вклад в развитие отечественной индустрии кибербезопасности».

«Партнёрство с Security Vision усиливает технологическую базу экосистемы “Гарда”. Вместе мы предлагаем заказчикам инструменты, которые сокращают время интеграции и упрощают контроль над всей инфраструктурой безопасности, — отметила руководитель направления технологических партнерств группы компаний «Гарда» Леона Дружинина. — Такой подход даёт бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым требованиям и повышает устойчивость цифровой среды».

garda-secvis.jpeg

Подписанное соглашение создаёт основу для гибкого и динамичного взаимодействия, а также оставляет возможность расширения направлений сотрудничества по мере развития технологических и рыночных потребностей сторон.

