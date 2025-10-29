Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели опрос среди 10 тыс. жителей страны старше 18 лет, чтобы выяснить, как они совершают крупные покупки, а также исследовать факторы, которые оказывают влияние на финальное решение. Выяснилось, что более трети опрошенных (38%) совершают крупные покупки — стоимостью от 30 тыс. руб. — на сайтах с объявлениями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В опросе приняли участие представители более 30 сфер деятельности: промышленности и образования (по 6% соответственно), розничной торговли, ИT и строительства (по 5% в каждой сфере), финансов, логистики и HR (4%) и других отраслей. По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата в III квартале 2025 г. составила 82 тыс. руб/мес, что на 10% больше, чем в 2024 г.

По данным опроса, 16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год, 11% — один раз в год. Еще 7% приобретают дорогие товары регулярно — не менее раза в месяц.

Участники опроса все чаще совершают крупные покупки онлайн. Например, для приобретения дорогих товаров 38% респондентов выбирают площадки электронной коммерции, а 33% — интернет-магазины. Основные причины такого выбора — удобство, близость к покупке, широкий ассортимент и возможность сравнить предложения разных продавцов на одной площадке. Также 5% респондентов приобретают товары в социальных сетях.

Самые популярные категории — товары, которые покупают для комфорта, обновления гардероба или улучшения качества жизни. Наиболее высокие бюджеты опрошенные жители России тратят на одежду и обувь (44%), товары для дома (34%) и технику (28%), на отдых и путешествия (22%), а также на товары для автомобилей (20%).

Паттерны потребительского поведения отличаются в зависимости от пола. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары — 51% против 36% у мужчин. Они же более регулярно выбирают товары для детей (19% против 10%) и для дома (36% против 31%).

Мужчины чаще тратятся на технику и электронику (36% против 20%) и товары для ремонта и строительства (17% против 9%). Кроме того, они активнее пользуются услугами — например, арендуют спецтехнику или транспорт (17% против 12%) и покупают товары для бизнеса и производства (5% против 4%).

Результаты опроса показывают, что реклама существенно влияет на принятие решения о крупной покупке, особенно когда совпадает с реальными интересами аудитории. Каждый десятый опрошенный (13%) отметил, что реклама часто помогает определиться с покупкой. Еще треть (34%) признались, что объявления могут повлиять на решение, если предложение совпадает с актуальными потребностями.

О крупных покупках и сезонных акциях опрошенные жители России узнают из разных источников — от личных рекомендаций до рекламы в интернете. Наиболее влиятельными каналами остаются рекомендации друзей и коллег (37%) и реклама на сайтах с объявлениями и и маркетплейсах (35%), где пользователи уже находятся в процессе выбора товаров и услуг. Еще 31% респондентов обращают внимание на рекламу на ТВ, 24% — в социальных сетях и в поисковых системах.

«Когда человек находится на стадии принятия решения о крупной покупке — будь то бытовая техника, недвижимость, автомобиль или мебель — именно в этот момент реклама может сыграть решающую роль. На сайтах с объявлениями аудитория максимально мотивирована на сделку: она ищет, сравнивает цены и товарные характеристики и уже готова к сделке. По этой причине бренду важно оказаться в этот момент рядом с пользователем. Решить эту задачу помогают технологии площадок электронной коммерции. Например, на «Авито» за счет работы рекомендательных алгоритмов и понимания интересов посетителей, аудитория видит только ту рекламу, которая соответствует ее потребностям. Таким образом, пользователи получают релевантные предложения, а рекламодатели — потенциальных покупателей», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».