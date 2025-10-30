Большинство управленцев работают под давлением и без системной поддержки сверху: исследование РШУ

«Русская Школа Управления» (РШУ) представила результаты опроса, посвященного эмоциональному состоянию российских руководителей. Главный вывод: управленцы перегружены, испытывают давление и не чувствуют достаточной поддержки со стороны собственников и топ-руководства. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Большинство опрошенных — 78% — регулярно ощущают, что именно от них зависит результат работы всей команды. Почти столько же — 72% — живут с ощущением, что не имеют права на ошибку, даже если ситуация выходит за рамки их влияния. Это создает высокий уровень внутреннего напряжения, когда любое управленческое решение воспринимается как риск.

При этом основные источники перегрузки связаны не с людьми, а с системой: 38% респондентов назвали главным негативным фактором объем задач, 30% — неопределенность целей, 15% — давление со стороны собственников. Лишь небольшая часть руководителей связывает усталость с личными факторами: 10% указали на нехватку поддержки команды, 7% — на собственные ожидания.

При этом только 19% управленцев уверенно заявили, что чувствуют сильную поддержку со стороны высшего руководства или собственников. Еще 36% «скорее чувствуют, чем нет», но почти половина — 45% — признают: поддержки мало или нет вовсе. В таких условиях руководители остаются один на один с задачами, рисками и ответственностью — без «подстраховки сверху».

Тем не менее, многие продолжают сохранять энергию и профессиональный азарт. На вопрос о реакции на провалы проектов 41% ответили, что неудачи вызывают у них желание разобраться и исправить, 37% — испытывают чувство вины и анализируют ошибки. Лишь 11% признались, что в таких ситуациях им просто не хватает сил для решения проблем.

«Система управления должна помогать руководителю сохранять энергию, а не тратить ее на вечную борьбу. Сегодня мы видим, что многие организации выстраивают процессы вокруг контроля, а не поддержки — и в итоге теряют вовлеченность и инициативу со стороны менеджмента. Поэтому важно стремиться к тому, чтобы эффективность бизнеса росла без сверхусилий. Это возможно, когда в компании есть ясные цели, прозрачные коммуникации и доверие к людям. Руководитель не должен «тащить» систему на себе — она должна работать на него. Это и есть основа управленческой культуры будущего», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».