CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Большинство управленцев работают под давлением и без системной поддержки сверху: исследование РШУ

«Русская Школа Управления» (РШУ) представила результаты опроса, посвященного эмоциональному состоянию российских руководителей. Главный вывод: управленцы перегружены, испытывают давление и не чувствуют достаточной поддержки со стороны собственников и топ-руководства. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Большинство опрошенных — 78% — регулярно ощущают, что именно от них зависит результат работы всей команды. Почти столько же — 72% — живут с ощущением, что не имеют права на ошибку, даже если ситуация выходит за рамки их влияния. Это создает высокий уровень внутреннего напряжения, когда любое управленческое решение воспринимается как риск.

При этом основные источники перегрузки связаны не с людьми, а с системой: 38% респондентов назвали главным негативным фактором объем задач, 30% — неопределенность целей, 15% — давление со стороны собственников. Лишь небольшая часть руководителей связывает усталость с личными факторами: 10% указали на нехватку поддержки команды, 7% — на собственные ожидания.

При этом только 19% управленцев уверенно заявили, что чувствуют сильную поддержку со стороны высшего руководства или собственников. Еще 36% «скорее чувствуют, чем нет», но почти половина — 45% — признают: поддержки мало или нет вовсе. В таких условиях руководители остаются один на один с задачами, рисками и ответственностью — без «подстраховки сверху».

Тем не менее, многие продолжают сохранять энергию и профессиональный азарт. На вопрос о реакции на провалы проектов 41% ответили, что неудачи вызывают у них желание разобраться и исправить, 37% — испытывают чувство вины и анализируют ошибки. Лишь 11% признались, что в таких ситуациях им просто не хватает сил для решения проблем.

«Система управления должна помогать руководителю сохранять энергию, а не тратить ее на вечную борьбу. Сегодня мы видим, что многие организации выстраивают процессы вокруг контроля, а не поддержки — и в итоге теряют вовлеченность и инициативу со стороны менеджмента. Поэтому важно стремиться к тому, чтобы эффективность бизнеса росла без сверхусилий. Это возможно, когда в компании есть ясные цели, прозрачные коммуникации и доверие к людям. Руководитель не должен «тащить» систему на себе — она должна работать на него. Это и есть основа управленческой культуры будущего», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Уволенных из-за нейросетей работников втихаря и массово нанимают обратно. Но на сниженную зарплату

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/