Босс, дедлайн и бесконечные чаты: россияне рассказали, чего опасаются больше всего на работе

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, чего больше всего боятся работающие россияне. Оказалось, что главные страхи связаны с выгоранием, стрессом и потерей личного баланса. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 1 по 7 октября 2025 г. и охватил 2683 российских соискателя.

Главное опасение работающих россиян — эмоциональное истощение и выгорание: его назвали 42% опрошенных. На втором месте — невыплата, задержка или снижение зарплаты (35%), а на третьем — чрезмерная нагрузка за ту же оплату. Среди других распространенных тревог — конфликты с руководством или коллегами (30%) и отсутствие карьерного роста (27%).

Реже респонденты упоминали страх не справиться с задачами (18%), потерю интереса к профессии (18%), ухудшение здоровья из-за стресса и переработок (16%), неспособность отключиться от работы (14%) и внезапное увольнение (14%).

Гендерные и возрастные различия

Женщины чаще мужчин переживают из-за выгорания (44% против 38%), конфликтов с руководством или коллегами (32% против 26%), токсичной атмосферы и буллинга (16% против 8%), а также не справиться с задачами (20% против 15%), потерять здоровье из-за стресса и переработок (18% против 13%) и неспособности отключиться от работы (16% против 12%). Мужчины беспокоятся из-за финансовых рисков, включая невыплаты или снижение зарплаты (38% против 33%), а также из-за отсутствия карьерного роста (29% против 25%).

Возраст также влияет на уровень тревожности. До 18 лет главный страх связан с риском не справиться с поставленными задачами или провалить проект — этот вариант выбрали 41% опрошенных подростков. Среди молодежи 18–24 лет лидируют финансовые и межличностные страхи: невыплаты или снижение зарплаты (42%) и конфликты с руководством или коллегами (35%).

Самой тревожной оказалась группа 25–34 года — именно в этом возрасте сильнее всего проявляются страх выгорания и эмоционального истощения (48%), чрезмерной нагрузки за ту же оплату (39%), отсутствия карьерного роста (36%) и потери здоровья (20%). Начиная с 35 лет, уровень тревожности постепенно снижается по всем направлениям: старшие специалисты реже упоминают эмоциональные и профессиональные страхи, чаще полагаясь на опыт, устойчивость и уверенность в своих силах.

Опасения в «разрезе» профессий

Структура переживаний во многом зависит и от сферы деятельности. Чаще всего о выгорании говорят представители медицины и фармацевтики (54%), HR (52%), а также высшего и среднего менеджмента (51%). Финансовые опасения характерны для работников туризма и гостиничного бизнеса (47%), домашнего персонала (45%) и строительной сферы (44%). Чрезмерная нагрузка за ту же оплату чаще тревожит специалистов транспорта и логистики (45%), юристов (43%) и закупщиков (43%).

К переживаниям из-за возможных конфликтов на работе чаще склонны медики (38%), представители служб безопасности (36%), а также сферы искусства и массмедиа (36%). Отсутствие карьерного роста и развития особенно пугает руководителей (41%), а также специалистов производства и добычи сырья (по 37%). Кроме того, представители добывающей сферы (31%), закупок (30%) и медицины (27%) чаще других боятся потери интереса и мотивации к профессии.

Повседневные страхи офисных работников

В ежедневных рабочих процессах тоже не обходится без тревог. Главная из них — страх допустить ошибку, которая дорого обойдется компании (36%). На втором месте — опасение потратить всю жизнь на работу, а не на себя (33%), на третьем — страх не успеть сделать все и запутаться в задачах (27%). Также распространены страх перед совещаниями и публичными выступлениями (25%) и неуверенность при необходимости брать на себя новую роль без четких инструкций (22%).

Кроме того, россияне опасаются «тихого увольнения» (22%), публично показаться некомпетентными (20%), жесткой оценки эффективности (18%), необходимости быть на связи круглые сутки и дискомфорта перед постоянной демонстрацией «видимой занятости» (по 17%).

«Страх выгорания сегодня звучит чаще, чем тревога за доход — 42% против 35%. При этом 33% россиян боятся “потратить всю жизнь на работу”, тогда как опасения перед искусственным интеллектом испытывают лишь 4%. Это отражает переосмысление отношения к труду: все больше людей ставят во главу угла баланс, развитие и качество жизни. Все чаще и компании поддерживают этот запрос — внедряют программы по well-being, создают гибкие форматы работы и культуру заботы о сотрудниках», — сказала Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.