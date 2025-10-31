«Группа Астра» и Государственный университет просвещения подписали соглашение о сотрудничестве

«Группа Астра» и Государственный университет просвещения (Просвет) стали партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет направлено на укрепление цифровой среды вуза, повышение уровня компетенций его профессорско-преподавательского состава в области применения российских импортонезависимых информационных технологий и построение образовательного процесса на основе ИТ-решений «Группы Астра».

Государственный университет просвещения входит в топ-100 лучших вузов страны. В Просвете обучается около 13 тыс. студентов, реализуется 200 образовательных программ, внедряются инновационные технологии в учебный процесс. Университет проводит актуальные научные исследования, сотрудничая с ведущими научными центрами России и мира. Взаимодействие вуза с «Группой Астра» предполагает обучение преподавателей администрированию и работе с операционной системой (ОС) Astra Linux. Приобретенные знания и навыки позволят педагогам передать их студентам профильных дисциплин.

Кроме того, «Группа Астра» и Университет просвещения договорились адаптировать учебные планы и программы под рыночные требования к современным ИТ-специальностям — интегрировать в процесс обучающие модули по работе с программными продуктами вендора. Дорожная карта сотрудничества включает также установку ОС Astra Linux на 100 учебных рабочих мест, открытие «Астра-лаборатории» на базе университета, серию мероприятий по профориентации студентов ИТ-направления и реализации программ дополнительного профессионального образования.

«Наше сотрудничество с одним из ведущих вузов страны позволит создать мощный образовательный хаб, объединив потенциал университета и передовые импортонезависимые технологии. Выстраивание процесса обучения на базе продуктов «Группы Астра» даст возможность преподавателям усилить свою профподготовку в области ИТ и помочь студентам получить востребованные на рынке труда практические навыки работы с отечественными программными решениями. Убежден, что этот проект станет ярким примером успешного партнерства образования и бизнеса, помогая формировать главную ценность — новое поколение высококлассных специалистов, готовых к работе с передовыми российскими разработками», — отметил директор департамента региональных продаж «Группы Астра» Андрей Солдатов.

«Для нашего университета партнерство с «Группой Астра» — это следующий шаг на пути к полному импортозамещению. Совместная работа позволит не только познакомить будущих педагогов с российским программным обеспечением, но и повысит их уровень компетенции в использовании современных информационных технологий. Вместе мы создадим образовательную среду, где теоретические знания сразу подкрепляются практикой на передовых технологических платформах», — сказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Алексей Лукьянович.