«Корус Консалтинг» запускает новый сервис для работы с финансовыми данными

ГК «Корус Консалтинг» представил новый сервис для подготовки, трансформации, проверки и загрузки данных – ETQL, разработанный с учетом 20 лет проектной практики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ETQL – это инструмент для владельцев данных: финансовых директоров, аналитиков, методологов, специалистов планово-экономических отделов и всех, кто отвечает за процессы бюджетирования и консолидации. Сервис позволяет работать с Excel и CSV-файлами, подключаться к базам данных и к внешним API-сервисам, заполнять пустые значения колонок из уже загруженных данных, настраивать правила сопоставления данных без кода и ИТ, а также проверять корректность этих данных до загрузки в систему.

Название ETQL отражает четыре ключевых шага работы с данными: extract – извлечение данных, transform – их преобразование, настройка мэппингов и объединение аналитики, qualify – автоматическая валидация, load – загрузка в целевые системы. Решение закрывает текущие потребности специалистов, которые ежедневно работают с отчетностью, бюджетами, данными и стремятся управлять ими самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов.

При автоматизации процессов бюджетирования, консолидации и управленческой отчетности традиционно основное внимание уделяется методологии, логике расчетов и интерфейсу. При этом этапы подготовки и загрузки данных часто остаются в стороне и становятся проблемой на этапе интеграции. Необходимость вручную проверять выгрузки из «1С», сводить Excel-файлы, корректировать ошибки и повторно загружать данные приводит к потере управляемости и снижает качество информации. Команда «Корус Консалтинг» протестировала различные решения – от внешних ETL-инструментов до Excel с макросами, однако ни одно из них не обеспечивало стабильного результата. В итоге решили создать собственный инструмент, позволяющий бизнес-пользователям максимально контролировать данные.

В ETQL встроен механизм двойной валидации: преднастроенные проверки на основе типичных ошибок из проектов и кастомные правила, которые можно задать вручную, через интерфейс, исходя из требований конкретной компании.

Сервис обеспечивает автономность работы с данными: пользователи могут самостоятельно настраивать правила, сопоставления и проверки, не привлекая ИТ-специалистов. Благодаря встроенной валидации повышается контроль качества – ошибки выявляются заранее, еще до загрузки в целевую систему. А встроенные шаблоны и подсказки делают работу с данными адаптивной и защищенной от типичных ошибок, упрощая настройку и сокращая время подготовки информации.

«Наша основная цель заключалась в том, чтобы создать понятный и надежный продукт, который решает реальные задачи пользователей. ETQL – результат двадцатилетней практики и сотен проектов. Сервис возвращает контроль над данными бизнесу, делая работу с ними прозрачной, управляемой и предсказуемой», – отметил Максим Бритвин, технический лидер разработки сервиса ETQL ГК «Корус Консалтинг».