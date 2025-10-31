Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional

Компания Postgres Professional объявила о присоединении к команде Николая Голова — российского эксперта по архитектуре данных. Николай занял позицию директора по продукту Tengri Data Platform и будет отвечать за развитие этого продуктового направления в компании, а также за внедрение передовых подходов в области управления данными. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Назначение сопровождает важный стратегический шаг Postgres Professional — выход на рынок корпоративной аналитики с продуктом нового поколения Tengri Data. Это корпоративная платформа для хранения, обработки и анализа данных объемом до 10 ПБ, разработанная в России и ориентированная на крупные компании и государственные организации.

В отличие от традиционных решений, основанных на Greenplum, Tengri Data построена по парадигме OpenLakehouse и сочетает принципы разделения вычислений и хранилища (Compute/Storage). Данные хранятся в объектном хранилище S3, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и высокую производительность даже при экстремальных нагрузках.

Платформа поддерживает SQL для трансформации данных, Python — для аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также стандартные протоколы подключения. Благодаря этому компании могут использовать Tengri Data без перестройки существующих процессов и без затрат на переобучение сотрудников.

Партнеры компании уже протестировали продукт, уже есть прецеденты пилотных внедрений среди первых заказчиков. К 2028 г. компания планирует занять до 50% российского рынка единых платформ работы с данными, построенных на отечественных технологических решениях.

Николай Голов более 20 лет работает в ИТ-индустрии, из них значительная часть связана с построением высоконагруженных систем хранения и обработки данных. Свою карьеру он начинал программистом в Luxoft, затем занимал руководящие должности в Forecsys, «Ланит», «ВТБ-Факторинг». С 2013 по 2019 г. руководил направлением Data Platform в «Авито», где отвечал за построение и развитие платформы работы с данными: от систем хранения (включая PostgreSQL, MongoDB, Redis, Tarantool, VoltDB) до потоковой обработки и очередей (Spark, RabbitMQ, NSQ).

«Всю жизнь я строю аналитические платформы для крупных организаций. Последние годы, консультируя крупные компании, я столкнулся с нехваткой платформы, сравнимой со Snowflake, которую любая организация может развернуть на своих серверах, или в приватном клауде. Решая эту проблему, мы создали аналитическую платформу Tengri, которую сейчас и развиваем в Postgres Professional. Я верю, что в 2025 г. странно ограничивать аналитиков в работе с данными, по месту, сложности или количеству запросов. Сейчас мы способны создать единое аналитическое пространство, где с данными можно делать все» — сказал Николай о перспективах Tengri Data Platform.

До прихода в Postgres Professional Николай занимал должность Chief Data Architect в компании ManyChat, где отвечал за платформу данных для аналитики (DWH, BI, ETL, интеграционные сервисы) в инфраструктуре AWS.

Николай — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «Математические методы прогнозирования». Аспирант НИУ ВШЭ, где с 2010 г. также преподает на кафедре бизнес-информатики. Занимается научными исследованиями в области современных методологий построения хранилищ данных (Data Vault, Anchor Modeling), а также изучает применение технологий блокчейн в области хранения и обработки информации. Постоянный участник профессиональных конференций HighLoad++, РИТ++, AppsConf и автор многочисленных докладов о современных подходах к архитектуре данных, микросервисам и хранилищам.