Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В рамках сотрудничества I-SYS будет выступать интегратором комплексного модульного HR-решения Neon HRM, ETL-платформы для обработки и управления потоками корпоративных данных Nexign Data Integrator и Nexign Anomaly Detector — решения для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов.

Совместная работа позволит заказчикам получать решения «под ключ»: от анализа бизнес-потребностей до внедрения, обучения пользователей и последующей технической поддержки.

«Сотрудничество с I-SYS — это важный шаг для Nexign в расширении каналов внедрения наших решений. Мы уверены, что объединение экспертизы двух компаний позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий», — отметил Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса Nexign.

«Для нас это партнерство — возможность объединить опыт системной интеграции и глубокое понимание процессов крупных предприятий с технологической экспертизой Nexign. Вместе мы сможем предлагать заказчикам не просто ИТ-решения, а реальную бизнес-ценность и быстрое достижение измеримых результатов», — сказала Юлия Ерина, коммерческий директор I-SYS.