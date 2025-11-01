CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В рамках сотрудничества I-SYS будет выступать интегратором комплексного модульного HR-решения Neon HRM, ETL-платформы для обработки и управления потоками корпоративных данных Nexign Data Integrator и Nexign Anomaly Detector — решения для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов.

Совместная работа позволит заказчикам получать решения «под ключ»: от анализа бизнес-потребностей до внедрения, обучения пользователей и последующей технической поддержки.

«Сотрудничество с I-SYS — это важный шаг для Nexign в расширении каналов внедрения наших решений. Мы уверены, что объединение экспертизы двух компаний позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий», — отметил Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса Nexign.

«Для нас это партнерство — возможность объединить опыт системной интеграции и глубокое понимание процессов крупных предприятий с технологической экспертизой Nexign. Вместе мы сможем предлагать заказчикам не просто ИТ-решения, а реальную бизнес-ценность и быстрое достижение измеримых результатов», — сказала Юлия Ерина, коммерческий директор I-SYS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/