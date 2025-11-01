Суд оправдал бывших ИТ-чиновников Минюста по делу о мошенничестве

Коптевский районный суд Москвы оправдал бывшего директора Научного центра правовой информации при Минюсте (НЦПИ) Юрия Даценко, бывшего начальника материально-технического и транспортного обеспечения НЦПИ Дмитрия Изразцова и владельца ИТ-компании «Галиот» Сергея Томина.

В рамках уголовного дела, которое расследовал Следственный комитет при оперативной поддержке ФСБ, указанным лицам было предъявлено обвинение в создании преступной группы с целью мошенничества. Речь шла о контракте, который в 2021 г. НЦПИ заключил с «Галиот» на сумму 599 тыс. руб. Прокуратура запросила для обвиняемых сроки заключения 4-5 лет со штрафом до 1 млн руб. каждому.

Обвиняемые полностью оправданы. НЦПИ также заявил к обвиняемым гражданский иск на сумму 599 тыс. руб., который теперь может быть рассмотрен в отдельном порядке.