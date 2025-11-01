CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Суд оправдал бывших ИТ-чиновников Минюста по делу о мошенничестве

Коптевский районный суд Москвы оправдал бывшего директора Научного центра правовой информации при Минюсте (НЦПИ) Юрия Даценко, бывшего начальника материально-технического и транспортного обеспечения НЦПИ Дмитрия Изразцова и владельца ИТ-компании «Галиот» Сергея Томина.

В рамках уголовного дела, которое расследовал Следственный комитет при оперативной поддержке ФСБ, указанным лицам было предъявлено обвинение в создании преступной группы с целью мошенничества. Речь шла о контракте, который в 2021 г. НЦПИ заключил с «Галиот» на сумму 599 тыс. руб. Прокуратура запросила для обвиняемых сроки заключения 4-5 лет со штрафом до 1 млн руб. каждому.

Обвиняемые полностью оправданы. НЦПИ также заявил к обвиняемым гражданский иск на сумму 599 тыс. руб., который теперь может быть рассмотрен в отдельном порядке.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/